Dybala-Inter, l’annuncio gela i tifosi: il verdetto è durissimo

Dybala-Inter sembra essere un matrimonio approvato da molti, eppure è arrivato anche un verdetto fuori dal coro: ecco l’annuncio.

Paulo Dybala e l’Inter sembrano essere più vicini che mai. Alla chiusura dell’affare dovrebbero, infatti, mancare solamente gli ultimi dettagli prima di procedere con visite e firme. Quest’operazione sta già da tempo generando grande entusiasmo in casa nerazzurra, ma oggi è arrivato anche un annuncio inaspettato. Con un verdetto che non lascia dubbi.

L’Inter si è mossa in anticipo, rispetto ai diversi altri club interessati, per assicurarsi le prestazioni calcistiche della Joya in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta è sempre stato un suo grande estimatore, oltre che un vero e proprio mago delle trattative per i giocatori a parametro zero.

Paulo Dybala, dopo aver detto addio alla Juventus proprio per la fine del contratto che scadrà ufficialmente il 30 giugno 2022, si prepara ad una nuova avventura. L’Inter e Simone Inzaghi si preparano dal canto loro ad accoglierlo a braccia aperte, pensando a quanto di buono già la prossima stagione possa riservare. A questo proposito, però, Stefano De Grandis ha dimostrato di essere una voce fuori dal coro. Ecco qual è il suo pensiero.

De Grandis dice la sua e ‘boccia’ la scelta dell’Inter di puntare su Dybala: “Non è un giocatore alla Inzaghi”

Stefano De Grandis, intervenuto in diretta a ‘Sky Sport’, ha voluto dare la sua opinione sulle operazioni che l’Inter sta conducendo sul mercato. Concentrando la propria attenzione specialmente su Paulo Dybala (e di rimando anche su Romelu Lukaku). Il suo pensiero, a tal proposito, appare in un certo senso come una voce fuori dal coro.

Il verdetto non è certamente andato a favore della scelta dei nerazzurri: “Paulo Dybala all’Inter è uno che ti dà soluzioni che in squadra nessuno ha. Tra punizioni e gol dalla distanza. Nonostante questo però sono convinto di una cosa: per caratteristiche tecniche che, Romelu Lukaku è perfetto per Inzaghi. Dybala, invece, per lo stesso motivo non è un giocatore alla Inzaghi. È tecnico, può giocare fra le linee ma non lo inserisci nel 3-5-2. Devi costruire una squadra intorno”.