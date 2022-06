“Non va alla Juventus”: brutte notizie Agnelli, la notizia gela Allegri

La Juventus cerca di fare il punto sul mercato in attesa che questo apra ufficialmente: la notizia, però, non fa contento Allegri.

La Juventus studia le migliori mosse da poter compiere sul mercato in vista degli impegni della prossima stagione, che si avvicina sempre più velocemente. Il mercato ancora non apre ufficialmente i battenti ma Massimiliano Allegri ha già fatto recapitare al club una richiesta precisa: compiere le giuste operazioni per tornare a vincere. La notizia data in diretta quindi colpisce prima di tutto lui.

Massimiliano Allegri vorrebbe avere determinati giocatori. Primi tra tutti Paul Pogba, per cui non sembrano esserci problemi, e Angel Di Maria, la cui operazione si sta rivelando più complicata del previsto. Con l’intenzione di poter riportare la Juventus ad alti livelli.

Oltre il reparto di centrocampo e quello offensivo (in cui Morata, tra le altre cose, non è stato riscattato), c’è la difesa da dover sistemare con il giusto innesto. Era, a tal proposito, saltato fuori anche il nome di Kalidou Koulibaly. Ma le ultime novità e le parole di Francesco Modugno gelano il club bianconero.

Calciomercato Juventus, Modugno non ha dubbi e chiude a ogni possibilità che Koulibaly possa vestire la maglia bianconera

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Francesco Modugno, a ‘Radio Marte’ in diretta al programma ‘Marte Sport Live’, ha parlato del futuro di Koulibaly: “Kalidou è intoccabile. È uno dei migliori difensori al mondo ed è l’unico giocatore del Napoli che farebbe il titolare in qualsiasi altra squadra al mondo. Spalletti, tra lui e Osimhen, sceglierebbe Koulibaly”.

“Per Osimhen – ha proseguito Modugno – è chiaro che vanno portati tanti soldi per poter inziare ad imbastire la trattativa. Idealmente c’è un limite di tempo secondo il quale il Napoli accetterebbe offerte per i big, ma non troppo. Se negli ultimissimi giorni si presentano con cifre fuori dal mondo, il club farebbe fatica a dire di no”. Ha poi concluso con una risposta lapidaria, dicendo: “Koulibaly via da Napoli? Non va Juventus“