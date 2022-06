“Fitti contatti”: colpo di cinema per De Laurentiis, cambia tutto per il Napoli

Il Napoli si prepara al colpo di scena e De Laurentiis ora può stupire tutti: la situazione all’interno del club può cambiare radicalmente

I colpi di scena in casa Napoli sembrano non finire mai. Aurelio De Laurentiis prende spunto dal mondo cinematografico, che ben conosce, e si prepara a stupire proprio tutti. Ora la situazione potrebbe perciò rivelare nuove e inaspettate sorprese.

Fino a qualche ora fa, Kalidou Koulibaly sembrava essere ormai lontano dalla possibilità di poter rinnovare con il Napoli. Il suo attuale contratto è in scadenza al 30 giugno 2023. E su di lui c’è il forte interesse tanto del Barcellona, quanto della Juventus.

In questa occasione, infatti, Aurelio De Laurentiis non ha chiuso prontamente alla possibile cessione come invece aveva fatto in passato. Anche se sono scese le pretese per la cifra d’acquisto, visto che poi potrebbe esserci il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Proprio in merito a questo discorso sono arrivate inaspettate novità.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis e il colpo da maestro del cinema: spunta la possibilità di rinnovo per Koulibaly

Il Napoli, dopo che negli ultimi giorni è sembrata essere sempre più remota la possibilità che Koulibaly potesse rinnovare, ora si prepara a cambiare in corsa la situazione. Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe provando a mettere in cassaforte la permanenza del difensore nel club azzurro.

Stando alle ultime riferite da ‘Repubblica.it’, quindi, la possibilità che Koulibaly rinnovi con il Napoli non è più poi così remota. “Fitti contatti con Ramadani”, si legge. I rapporti con l’agente del giocatore da parte del club continuano ad esserci e per questo motivo si continua a dialogare.

Resta comunque distanza tra domanda e offerta, perché se il club offre 3,5 milioni di euro a stagione, l’entourage e il giocatore chiedono 5 milioni di euro con bonus inclusi. Una cosa però è certa: se prima sembrava essere quasi impossibile, ora invece c’è la possibilità che il giocatore resti ancora a lungo alla corte di Luciano Spalletti. Ciò che resta da capire è se si riuscirà alla fine a trovare un punto d’incontro.