Juventus, che beffa per i tifosi: sfuma il colpo in attacco

La Juventus ha raggiunto l’accordo per il ritorno di Pogba, ma per un obiettivo dell’attacco bisogna registrare una beffa.

La Juventus ha un solo obiettivo per la prossima stagione: tornare ad essere competitiva per la vittoria del campionato. I due quarti posti raggiunti nelle ultime due stagioni di certo non sono risultati consoni al pedigree della ‘Vecchia Signora’. I bianconeri sono consapevoli che per raggiungere tale obiettivo bisogna ridurre il gap con i tre team che le sono arrivate davanti.

La dirigenza della squadra piemontese si è messa all’opera ed ha già messo a segno un gran colpo, ovvero il ritorno di Paul Pogba. Il francese, svincolatosi dal Manchester United, è pronto a tornare sotto l’ombra della Mole dopo cinque anni trascorsi in Inghilterra. Le parti hanno ormai trovato l’accordo quasi su tutto e per l’annuncio si attendono i primi giorni di luglio solo per motivi fiscali.

La ‘Vecchia Signora’ è in trattativa anche con Angel Di Maria, ma in questo caso ci sono più ostacoli da superare. Il team bianconero, infatti, ha offerto un biennale all’argentino che, però, vorrebbe firmare per un solo anno di contratto. Ma per la Juventus sono arrivate delle brutte notizie anche per un altro obiettivo di mercato.

Juventus, beffa in sede di calciomercato: visite mediche per David Neres con il Benfica

Nelle scorse settimane alla squadra di Massimiliano Allegri era stato accostato David Neres dello Shakhtar Donetsk, ma l’attaccante è sempre più vicino al Benfica. Secondo quanto riportato da ‘Uol Sporte’, infatti, l’intesa tra il club lusitano ed il giocatore è stata raggiunta da tempo e l’annuncio ufficiale ci sarà dopo le visite mediche di rito, che si effettueranno in Brasile nelle prossime ore.

David Neres, trasferitosi in Ucraina dall’Ajax nell’ultimo mercato di gennaio, era stato accostato proprio alla Juventus come possibile alternativa ad Angel Di Maria. I bianconeri dovranno trovare adesso un altro nome da seguire in caso di un mancato accordo con l’ex calciatore del Real Madrid e del PSG.