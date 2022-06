Italia, svolta per l’azzurro: futuro a sorpresa per il giovane talento

Uno dei protagonisti delle ultime sfide dell’Italia di Roberto Mancini sembra ormai pronto a cambiare maglia. Sorpresa per la destinazione.

In questo mese di Giugno Roberto Mancini ha lanciato un’Italia sperimentali con tanti giovani e clamorose sorprese. Il ct jesino, per gli impegni nella Finalissima e nella Nations League, ha lasciato a casa diversi campioni d’Europa, facendo debuttare diversi giovanissimi.

Due sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria per un rendimento abbastanza sottotono. Una delle poche liete in casa Nazionale è senza dubbio il giovane e talentuoso attaccante Wilfried Gnonto. Il giocatore del Zurigo, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si è messo in mostra con un assist al debutto contro la Germania e, pochi giorni dopo, realizzando il primo gol con la maglia dell’Italia, nella debacle di Monchengladbach.

Il giovane azzurro è finito nel mirino di diversi club italiani ed europei e c’è una vera e propria asta attorno al classe 2003. Il futuro del giocatore, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà in Bundesliga.

Italia, Gnonto verso la Bundesliga

In Italia era stato il Torino il club con maggiore interesse verso il giocatore, ma Gnonto ripartirà, molto probabilmente, dal campionato tedesco. Secondo quanto riporta Sky Sport il Friburgo ha sorpassato l’Hoffenheim ed è in pole position per acquistare il giocatore. L’Hoffenheim seguiva da tempo il giocatore, complice l’arrivo sulla panchina dell’ex tecnico dello Zurigo

Il Friburgo è però balzato in pole nelle ultime ore ed è vicino all’accordo con il club elvetico. Le richieste dello Zurigo sono cresciute nelle ultime settimane (soprattutto dopo l’esplosione in Nazionale) e Gnonto è attualmente valutato 10 milioni di euro. Quel che è certo, è che la permanenza del giocatore in Svizzera appare come una cosa abbastanza improbabile.