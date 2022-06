Accordo dopo la finale vinta: closing dello sceicco e approdo in Italia

L’Italia si prepara ad essere terreno di conquista per gli sceicchi, che hanno deciso di riportare in alto una grande piazza.

Il prossimo 1° luglio il calcio italiano ripartirà con la stagione 2022/2023. I tifosi dovranno purtroppo assistere ai Mondiali di Qatar da spettatori, come già accaduto a Russia 2018, ma a livello di club le emozioni certo non mancheranno. A luglio non solo riaprirà il calciomercato, con trattative clamorose come Cristiano Ronaldo alla Roma e il ritorno di Lukaku all’Inter che potrebbero diventare realtà. Ma anche una grande piazza ripartirà con enormi ambizioni.

Parliamo del Palermo, recentemente protagonista nel finale di stagione con la sofferta vittoria nella doppia finale playoff di Serie C con il Padova. Riabbracciata la Serie B dopo tre anni di purgatorio in seguito al fallimento del 2019, i siciliani sono riusciti a passare dalla D alla cadetteria ritrovando il feeling perduto con la tifoseria.

Nelle sfide casalinghe ai playoff contro Triestina, Entella, FeralpiSalò e appunto Padova gli spalti si sono riempiti di ben 150.000 spettatori complessivi. Un entusiasmo dovuto ai risultati raggiunti e all’interesse, che diventava sempre più concreto, da parte degli sceicchi già proprietari del Manchester City per il club rosanero.

Un interesse che come riporta la Gazzetta dello Sport è diventato realtà. Proprio dal 1° luglio il City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan ufficializzerà il Palermo come nuovo club parte della sua galassia, che al momento comprende squadre in Australia, Belgio, Cina, Francia, Giappone, Stati Uniti e Uruguay oltre ovviamente all’Inghilterra.

Italia, arriva lo sceicco: preso il Palermo

Con l’inizio della prossima Serie B, dunque, avrà inizio anche l’era dello sceicco Mansour in Italia. Inutile il tentativo di sorpasso in extremis dell’ex proprietario della Roma James Pallotta: il City Football Group aveva guadagnato vantaggio già prima della finale playoff e ha affondato il colpo.

Secondo la Gazzetta tutto sarà messo nero su bianco soltanto adesso perché la squadra doveva concentrarsi sul doppio duello con il Padova valido per la Serie B. Il cui esito non era comunque vincolante, dato che lo sceicco avrebbe pagato 8 milioni per la squadra in terza serie e dai 10 ai 12 se questa fosse stata, come è accaduto, in cadetteria.

Si conclude così il percorso di rinascita di una piazza importantissima come Palermo. E inizia il futuro, che vedrà restare il tecnico Silvio Baldini e l’attuale presidente Dario Mirri, che conserverà una piccola quota di proprietà. L’entusiasmo è incontenibile, e oltre a trattenere due stelle in prestito come Soleri e il bomber Brunori il club dovrebbe puntare almeno 6-7 rinforzi.

Nomi di spessore, perché l’obiettivo è il ritorno in Serie A. E lo sceicco quando fa le cose spesso le fa in grande. Il calcio italiano sta per ritrovare una sua grande protagonista? Difficile dirlo con certezza, ma certo è che le premesse ci sono tutte.