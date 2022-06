“Balla un milione”: Juventus, ancora distanza tra domanda e offerta

Le parti sono vicinissime a trovare l’accordo. Manca solo un milione e poi la Juventus potrà considerare conclusa l’operazione.

I tifosi della Juventus hanno assistito già a gennaio ad un anticipo di calciomercato. Le onerose operazioni Vlahovic e Zakaria sono state l’inizio di una piccola rivoluzione per la squadra bianconera.

L’età anagrafica di diversi prospetti, unita alla poca predisposizione di altri elementi per gli schemi di Allegri, fa si che il mercato bianconero debba gioco forza basarsi su molte operazioni. Agnelli sogna in grande, puntando a colpi come Di Maria, sul quale però c’è la non trascurabile variante della concorrenza del Barcellona.

D’altro canto però non si può fare solo mercato in entrata e, prima di aprire ancora una volta il portafogli, bisognerà anche operare in uscita. Come ad esempio con Madragora . Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto col Torino, ma i granata, stando a quanto riporta Tuttosport, vorrebbero uno sconto sulla cifra. Ecco che le società si sono messe a trattare e potrebbero arrivare presto ad una soluzione.

Mandragora, la Juventus pronta a fare uno sconto al Toro

“Per un possibile accordo balla un milione” si lette su Tuttosport. Andiamo con ordine: il calciatore, di proprietà della Juventus, è in prestito al Torino con diritto di riscatto. La cifra pattuita lo scorso anno era di 14 milioni e la scadenza per il riscatto è questa sera.

Il Torino però non ha intenzione di arrivare a quella cifra. D’altro canto la Juventus ha esigenza di vendere e non può rischiare di tenersi in rosa un calciatore fuori dai piani. Ecco quindi che le dirigenze stanno trattando per uno sconto. I bianconeri hanno fissato come cifra limite 10,5 milioni in quanto ciò gli eviterebbe una minusvalenza. Il Torino si è spinto fino a 8 milioni che, sommati al milione e mezzo già versato per il prestito, fa 9,5 milioni. Ecco quindi che si arriva al milione di distanza tra domanda e offerta. Colmata questa distanza si chiude.