“E’ incedibile”: brutte notizie per Napoli ed Atalanta, chiusura totale

Il Napoli è molto attivo in questa prima fase di calciomercato estivo. Gli azzurri valutano diversi nomi per il reparto offensivo.

Siamo solo a giugno, ma diversi club di Serie A hanno già effettuato importanti colpi in entrata. Uno dei club più attivi è il Napoli di Luciano Spalletti che ha già chiuso due colpi importanti come Kvaratskhelia ed il terzino uruguaiano Olivera, ma non solo. Con il futuro di diversi giocatori in bilico il club azzurro lavora anche al mercato in entrata e sonda diversi nomi.

Un giocatore il cui futuro appare al momento in bilico è il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Dalla Nigeria il giocatore ha parlato di possibili offerte dall’Inghilterra e dalla Spagna e Victor in caso di grosse offerte può partire. Il mercato degli attaccanti potrebbe esplodere da un momento all’altro ed anche Osimhen potrebbe essere uno dei protagonisti.

Come riporta il Messaggero Veneto il club azzurro ha puntato il centravanti portoghese Beto. Il giocatore è stato tra i principali protagonisti di questa stagione ed ha fatto molto bene, sulle sue tracce in Italia ci sono in particolare il Napoli e l’Atalanta. Il club orobico vuole cautelarsi in caso di eventuali cessioni di Muriel o Duvan Zapata.

Napoli, Udinese ferma nelle trattative per Beto

Il quotidiano sottolinea che l’Udinese vuole la permanenza del giocatore per almeno un’altra annata e quindi ha risposto picche ai club interessati. A meno di clamorosi di scena Beto resterà e giocherà con la maglia dell’Udinese.

D’altro canto lo stesso Osimhen difficilmente lascerà Napoli. Spalletti e la società puntano molto sul giocatore e Victor non partirà a meno di offerte incredibili, sicuramente superiori ai 100 milioni di euro. Il centravanti, classe 1998, ha collezionato 28 presenze ed 11 reti nella sua prima stagione con la maglia bianconera.