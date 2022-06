“Servono 40 milioni”: Inter, ora per Marotta la situazione è chiara

L’Inter si guarda intorno. Skriniar potrebbe lasciare Milano, è pronta l’alternativa ma adesso servono 40 milioni di euro.

In queste ore il calciomercato si sta infiammando, soprattutto per le big del campionato di Serie A. Tra le altre c’è l’Inter che sta lavorando in queste ore, pronta a stringere per alcuni degli obiettivi prefissati in questa fase iniziale della sessione estiva. C’è da capire, poi, anche quello che succederà per quanto riguarda la cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è finito nel mirino del Paris Saint Germain, che potrebbe portare all’Inter un’offerta importante per lasciar partire il difensore. Da capire se il club nerazzurro sia disposto ad accettare la proposta parigina, ed eventualmente se questa dovrà essere limata dal club francese. Nel frattempo, però, Marotta si guarda sempre più intorno.

Inter, c’è Bremer per il dopo Skriniar: la richiesta del Torino

Chiaro che l’Inter stia sondando diversi terreni per portare a Milano giocatori in grado di prendere il posto di Skriniar. Tre questi c’è Gleison Bremer, difensore che quest’anno in Serie A ha fatto registrare numeri importanti in termini di rendimento. Non c’è solo l’Inter, ed è per questo che le cose dovranno velocizzarsi per evitare di restare indietro rispetto alle altre pretendenti.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, per Bremer il Torino chiederebbe 40 milioni di euro. Una cifra molto importante, chiaramente da spendere nel caso in cui Skriniar dovesse lasciare Milano. Non ci sono clausole rescissorie da poter sfruttare, almeno non per il momento: soltanto la prossima estate, infatti, scatterà la clausola che libererebbe Bremer per “soli” 15 milioni di euro.