Mondiali in Qatar, succede l’incredibile: addio alla Nazione e ribaltone

I Mondiali in Qatar ci saranno tra cinque mesi, ma già ci sono tantissime polemiche sulla massima competizione per le nazionali.



Da qualche giorno è terminato il tour de force della Nations League, in cui l’Italia ha disputato ben 4 partite in una decina di giorni. Gli azzurri nelle prime tre sfide hanno giocato molto bene, pareggiando con la Germania e con l‘Inghilterra e battendo l’Ungheria, ma poi è crollata nella gara di ritorno contro la squadra di Flick.

Dopo l’incredibile mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, Roberto Mancini sta attuando un’autentica rivoluzione all’interno del gruppo azzurro per sperare di allestire nuovamente una squadra competitiva. Le prossime gare della Nazionale, intanto, saranno disputate a settembre, prima di fare una lunga pausa ‘per colpa’ dei Mondiali che inizieranno a novembre. Proprio sulla massima competizione per le nazionali non si placano le polemiche tra Ecuador e Cile. Nelle scorse settimane, di fatto, si era parlato di un possibile ripescaggio dell’Italia a discapito della nazionale ecuadoregna.

Il via alla possibilità di tale ipotesi, che non è mai stata realmente concreta, è stato dato dalle accuse del Cile nei confronti dell’Ecuador di aver fatto giocare otto volte nel corso delle qualificazioni un calciatore in realtà colombiano, ovvero Byron Castillo, arrivando a falsificare i documenti. La FIFA ha respinto il ricorso della nazionale cilena, ma la diatriba tra le due nazioni sta continuando.

Mondiali in Qatar, l’ecuadoriano Galindez costretto a lasciare l’Universidad de Chile

Come riportato da ‘Larepublica.pe’, infatti, Hernàn Galindez, estremo difensore ecuadoriano, ha deciso di lasciare l’Universidad de Chile per colpa delle minacce e delle molestie che sta subendo da quando è stato ufficializzata la partecipazione dell’Ecuador ai prossimi Mondiali a discapito proprio del Cile.

Il giocatore ha preso questa decisione anche per il desiderio della moglie di cambiare paese, viste le continue minacce sui social. Galindez sta trattando con i dirigenti dell’Universidad de Chile i termini della risoluzione del suo contratto. Ai prossimi Mondiali mancano ancora cinque mesi, ma le polemiche già perversano.