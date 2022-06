Atalanta, il colpo in attacco fa gongolare Gasperini: affare in chiusura

L’Atalanta di Gasperini lavora per essere protagonista. Nelle ultime ore i nerazzurri sono vicini ad un colpo di grande prospettiva.

Dopo aver riscattato ufficialmente Demiral dalla Juventus, l’Atalanta continua a programmare la squadra per la prossima stagione. La squadra di Giampiero Gasperini è reduce da un’annata deludente e la società vuole realizzare una rosa giovane e molto competitiva.

In particolare il club nerazzurro potrebbe avere a che fare con una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Il futuro di Muriel e Duvan Zapata è in bilico e la società sta sondando il mercato alla ricerca di profili interessanti e soprattutto futuribili. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro è pronto per definire l’operazione riguardante l’attaccante dell’Hajduk Spalato Stipe Biuk.

Giocatore di vent’anni, calciatore che gioca meglio sulla fascia sinistra e di grande prospettiva, Biuk sembra ideale per il gioco di Gasperini. Il tecnico è molto abile a lanciare e valorizzare giovani talenti e la società orobica è pronta a regalargli un nuovo colpo per il reparto offensivo.

Atalanta, nerazzurri pronti ad anticipare un altro club di Serie A

Biuk ha una valutazione di 6 milioni di euro ed il club nerazzurro è pronto a sferrare l’affondo decisivo. Negli ultimi mesi diversi club europei hanno monitorato il giocatore ed in Italia c’era il forte interesse dello Spezia. L’Atalanta sembra però pronta ad anticipare la concorrenza e chiudere per il giovane colpo.

Un importante aiuto per il club nerazzurro è arrivato dal procuratore del giocatore, Marko Naletilic. L’agente di Biuk è il procuratore anche di Mario Pasalic, centrocampista del club orobico. Il suo ruolo nella trattativa è stato quindi fondamentale e l’Atalanta è pronta ad accogliere il giovane talento.