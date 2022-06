“20 milioni, se ne va”: Calciomercato Juventus, è fatta per la cessione

Mercato caldo in casa Juventus. Il club bianconero lavora per rinforzare il reparto offensivo, ma arrivano novità per il mercato in uscita.

Dopo diverse settimane sono stati fatti diversi nomi sia in entrata che in uscita ed il mercato in casa Juventus è rovente. Il club bianconero ha lasciato andare diversi giocatori in scadenza e sembra pronto a rivoluzionare la rosa. Sono andate via bandiere come Giorgio Chiellini e stelle come Paulo Dybala ed ora la dirigenza è al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore la squadra bianconera ha effettuato un’ importante cessione, una trattativa che può rilanciare le possibili trattative in entrata. Come riporta Sky Sport l’Atalanta di Giampiero Gasperini ha deciso di riscattare il difensore turco Merih Demiral, realizzando cosi un importante colpo in vista della prossima stagione. Il club orobico ha già depositato in Lega i documenti per il riscatto.

Dopo stagioni altalenanti in maglia bianconera, Demiral è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta e nelle ultime settimane diversi club europei hanno chiesto informazioni sul giocatore. Nonostante il riscatto non è detto infatti che il giocatore resti in maglia bergamasca.

Calciomercato Juventus, non solo cessioni: si lavora in entrata

Con gli addii di Chiellini ed ora di Demiral non si escludono innesti nel reparto difensivo bianconero. La società ha già acquistato il giovane centrale del Frosinone Gatti e potrebbe nelle prossime settimane effettuare nuovi colpi in entrata.

Al momento la priorità della Juve è il reparto offensivo e la società è al lavoro per la stella argentina Angel Di Maria. Nelle ultime ore si è riaccesa la trattativa e i bianconeri sognano il grande colpo. Oltre all’esperto giocatore la Juve è a caccia di un vice Vlahovic e sonda il mercato per rinforzare il reparto offensivo.