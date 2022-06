Gasperini lo manda via e il Monza ringrazia: colpa da condor per Galliani

Il Monza pronto ad approfittare di una grandissima occasione di mercato. Fuori dai piani dell’Atalanta, Galliani prepara l’assalto.

C’è grandissima curiosità attorno alla promozione del Monza in massima serie. La squadra di proprietà dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, che continua ad avere in Adriano Galliani il suo uomo mercato, è per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Naturale quindi che ci siano grandissime attese, alimentate anche dalle voci di mercato da parte di una dirigenza che, dopo aver finalmente conquistato l’agognata promozione superando il Pisa nella finale di play off di Serie B, non vuole assolutamente passare come la cenerentola del prossimo campionato.

Galliani, da dirigente navigato, sa d’altronde che molto dipenderà dal mercato. Certo, la stabilità societaria gli permette margini di manovra ottimi per una neopromossa, ma l’ex dirigente del Milan sa che deve sfruttare ogni occasione di mercato. Come ad esempio quella che porta al portiere Gollini.

Monza, occasione Gollini: Galliani pronto ad approfittarne

Conclusasi senza particolare lode l’esperienza nel Tottenham di Antonio Conte, per il portiere Pierluigi Gollini ci sarà il ritorno a Bergamo. I londinesi infatti hanno deciso di non riscattarlo e quindi l’estremo difensore tornerà alla base. Impiegato solo in coppa e in Europa, Gollini non ha mai fatto breccia nelle gerarchie di Conte. Naturale quindi l’assenza di riscatto.

Nemmeno all’Atalanta però sono intenzionati a confermarlo. Come riferisce Nicolò Schira Gasperini avrebbe fatto sapere che il portiere non rientra nei suoi piani. Ecco quindi che potrebbe clamorosamente inserirsi il Monza per sfruttare questa occasione di mercato. Galliani avrebbe già preso contatti per discutere di formule e cifre. La sensazione è che, seppur ancora in fase embrionale, questa possa essere una trattativa nelle corde del dirigente del Monza.