Calciomercato Milan, c’è il ribaltone: mani nei capelli per i tifosi

Il calciomercato sta per aprire i battenti e secondo le ultime notizie potrebbe riservare sorprese su un obiettivo del Milan.

La stagione calcistica 2022/2023 è ormai alle porte. Venerdì 1° luglio il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti, e c’è grande curiosità su quali saranno le manovre delle big del calcio europeo. Il Milan campione d’Italia sembra aver già delineato alcuni obiettivi da tempo, ma uno di questi potrebbe clamorosamente sfumare.

Il Diavolo ha infatti stilato una lista di rinforzi per tutti i reparti in vista di una stagione in cui sarà chiamato a difendere lo Scudetto in Italia e ben figurare in Europa. Nomi che circolano da tempo e che sembravano ormai quasi certi di vestire il rossonero. Ma che invece potrebbero non essere centrati a causa di interferenze da parte di vere e proprie superpotenze.

Secondo il portale francese Le10Sport, infatti, il PSG sarebbe pronto a investire in modo pesante a centrocampo. E dopo Vitinha, già praticamente strappato al Porto con il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, avrebbe messo nel mirino Renato Sanches, che molti da tempo consideravano sempre più vicino proprio al Milan.

Milan, il PSG si inserisce su Renato Sanches

Mentre aspetta di ufficializzare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Mauricio Pochettino, il pupillo Cristophe Galtier, il direttore sportivo del PSG Luis Campos avrebbe infatti deciso di ridisegnare il centrocampo della squadra. Non solo Vitinha, dunque, ma anche Renato Sanches, ex talento lusitano riemerso dopo un periodo grigio al Lille.

Per Le10Sport l’offerta per il portoghese si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una mossa che certo metterà in difficoltà il Milan e che andrebbe a ribadire la forza sul mercato del PSG, peraltro appena graziato dalla UEFA dopo il comportamento scorretto avuto dal presidente Nasser Al-Khelaifi durante la finale dell’ultima Champions League.

Il Milan, che seguiva da tempo Renato Sanches e sembrava ormai convinto di aver trovato in lui l’erede di Franck Kessié, rischia così di restare con un pugno di mosche in mano. Certo il Diavolo resta in corsa per aggiudicarsi il giocatore, ma il rischio che il PSG possa mettere sul tavolo argomenti convincenti per cambiare la storia è concreto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.