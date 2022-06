Donnarumma, ancora un ribaltone al PSG: la novità cambia il suo futuro

Il futuro di Donnarumma al PSG passa anche da alcune importanti novità molto attese e che dovrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Un’estate fa Gianluigi Donnarumma chiudeva una lunghissima telenovela lasciando, a zero e tra non poche polemiche, il Milan che lo aveva lanciato nel calcio che conta. Lo faceva da fresco campione d’Europa con l’Italia e miglior giocatore della manifestazione, andando al PSG che si era appena rinforzato con nomi del calibro di Sergio Ramos e Lionel Messi.

Quasi 12 mesi più tardi il portiere della Nazionale non vive un momento semplice. Con la Nazionale sono arrivati la mancata qualificazione ai Mondiali e i recenti errori che hanno evidenziato un certo nervosismo. Non migliore la situazione a livello di club: il PSG ha fallito la campagna europea anche a causa di un suo errore, e lui non è mai riuscito a superare Keylor Navas nelle gerarchie interne.

Almeno da questo punto di vista la situazione sembrava poter cambiare con l’addio di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino ha deluso la dirigenza qatariota, che nell’anno dei Mondiali voleva presentarsi con la Champions League vinta. Secondo L’Equipe il divorzio con l’attuale allenatore sarebbe questione di ore, giorni al massimo. E la speranza di Gigio è che chi arriverà dopo metterà ordine nelle gerarchie tra i pali.

Donnarumma titolare nel PSG di domani? Non è detto

A Pochettino tanti rinfacciavano proprio il fatto di non aver mai scelto tra Donnarumma e Navas. L’esperto portiere costaricano, considerato comunque tra i migliori al mondo, nella logica delle cose avrebbe dovuto lasciare spazio al giovane collega italiano. Ma così non è stato, e si è venuta a creare una situazione che forse non ha giovato a entrambi.

Questa dovrebbe essere l’estate del cambiamento, ma non è detto che il nuovo tecnico deciderà chi tra i due portieri sarà titolare. Né, tantomeno, se questa decisione arriderà a Donnarumma. Che aspetta di conoscere il nome di chi prenderà il posto di Pochettino e che presto potrebbe vedere soddisfatta la sua curiosità.

Dopo aver ipotizzato nomi come José Mourinho e addirittura Massimiliano Allegri, il PSG sembra infatti orientato a spingere nei confronti di Cristophe Galtier. Chiusa la scorsa Ligue 1 al 5° posto dopo aver svoltato al 2° nel girone di andata, il tecnico è sotto contratto con il Nizza. Il nuovo ds Luis Campos lo apprezza molto – hanno lavorato insieme al Lille – e sembra stia già trattando l’indennizzo da corrispondere al club della Costa Azzurra.

Comunque vada spiccioli per il ricco PSG. Che ripartirà da Galtier, a cui spetterà il compito di decidere se nel nuovo corso Donnarumma sarà un punto fermo oppure no. Una scelta che potrebbe cambiare il destino del portiere e molti equilibri di calciomercato.