Addio Napoli, Mertens non si trattiene: l’annuncio dell’attaccante

In casa Napoli ci sono ancora casi da risolvere. Non solo nomi in entrata, ma anche diverse situazioni all’interno della rosa di Spalletti.

Nonostante siamo solo al mese di Giugno il Napoli di Luciano Spalletti è molto attivo sul mercato. Dopo aver definito i colpi Olivera e Kvaratskhelia il club azzurro ha diverse situazioni ancora in ballo, sia per il mercato in entrata che per quello in uscita.

Uno dei casi più spinosi riguarda senza dubbio la situazione dell’attaccante belga Dries Mertens. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 31 Giugno ed il suo futuro è ancora incerto. Recenti indicazioni sembravano chiudere ogni porta alla permanenza, ma nelle ultime ore il giocatore belga è tornato a parlare.

Dopo il match contro la Polonia, il giocatore, impegnato in ritiro con la Nazionale, ha parlato riguardo il suo futuro: “Non so ancora dove andrò. Spero di restare a Napoli, ma nient’altro. Al momento non ho ricevuto nessuna offerta, vedremo”.

Napoli, il futuro di Mertens è in bilico

I tifosi azzurri hanno detto già addio a Lorenzo Insigne ed anche giocatori come David Ospina e Faouzi Ghoulam difficilmente rinnoveranno. Lo stesso Mertens sembrava distante, ma queste ultime dichiarazioni potrebbero avvicinare le parti. Il giocatore spera ancora di restare a Napoli, anche se le trattative si preannunciano complicate.

Nelle ultime settimane ci sono stati sondaggi sul giocatore da parte di Lazio ed alcuni club internazionali e nelle ultime ore si è parlato anche del possibile ritorno in Belgio del giocatore. Su Mertens ci sarebbe l’interesse dell’Anversa di Radja Nainggolan, disposto a tutto per provare a riportare il giocatore in patria.