Juventus su Koulibaly, il Napoli alza il muro: Adl chiede il doppio

La Juventus cerca di rinforzare la difesa orfana di Chiellini, trasferitosi a Los Angeles. È arrivato Gatti dal Frosinone ma i bianconeri cercano un profilo di grande livello, nasce così l’interesse per Kalidou Koulibaly.

Koulibaly ha il contratto in scadenza a giugno 2023, non è parso convinto di rinnovare quando De Laurentiis gli ha proposto un ingaggio di 4 milioni di base fissa che con i bonus raggiunge quota 4,5. Sarebbe un passo indietro sotto il profilo economico poichè attualmente percepisce 6 milioni di base fissa più bonus.

La Juventus ha avuto dei contatti con gli agenti di Koulibaly, l’interesse è noto ma non ci sono le condizioni per andare avanti nella trattativa. Kalidou è molto più attratto da un eventuale trasferimento all’estero, in primis il Barcellona poichè è consapevole della stima di Xavi.

Il Napoli poi ha alzato il muro, chiede 40 milioni di euro sul mercato ma per la Juventus De Laurentiis è pronto a chiedere il doppio per scongiurare l’ipotesi. Se Koulibaly dovesse andare a parametro zero, fra un anno lo scenario sarebbe diverso e i tifosi del Napoli dovrebbero appellarsi al senso d’appartenenza verso i colori biancazzurri che Kalidou non ha mai nascosto.

Per Koulibaly De Laurentiis sarebbe pronto ad un sacrificio, può sfuggire alla “spending review”

Spalletti ha eletto Koulibaly come il Comandante del suo spogliatoio oltre che prossimo capitano, per lui si è dichiarato pronto ad incatenarsi e ha spiegato che è impossibile sostituire un difensore del suo livello tecnico e umano. Il Napoli sta lavorando per abbassare il monte ingaggi, le partenze a fine contratto di Insigne, Ghoulam e probabilmente di Mertens vanno già in questa direzione.

De Laurentiis per Koulibaly sarebbe pronto ad un sacrificio per rinnovare il suo contratto, trattenerlo a Napoli con leadership piena e legittima ed evitare la partenza a parametro zero fra un anno. È uno scenario che potrebbero prendere corpo da metà luglio in poi, quando sarà chiara l’evoluzione del mercato dei difensori.

Il Barcellona deve tagliare 140 milioni di monte ingaggi, sta lavorando ad un piano d’incasso di 700 milioni coinvolgendo anche diritti tv e quote di minoranza del club. Koulibaly non è una priorità assoluta, non possono registrare ancora Kessie e Christensen già presi a parametro zero e devono definire il colpo Lewandowski.

In difesa la prima scelta del Barcellona è Koundè del Siviglia che è più giovane ma il costo del cartellino è più alto. Bisogna capire come va avanti il mercato internazionale dei difensori che coinvolge Pau Torres, nel mirino del Tottenham, e Skriniar. Lo slovacco è nel mirino del Paris Saint Germain e del Chelsea, altro club che potrebbe tentare l’assalto per Koulibaly.