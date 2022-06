Calciomercato Sassuolo, offerta all’orizzonte: Carnevali sorride

Dopo l’arrivo di Agustin Alvarez dal Peñarol, il Sassuolo potrebbe completare una cessione: non mancherebbe molto all’attesa offerta dall’estero.

Il 27enne Kaan Ayhan è tra i principali candidati a lasciare il Sassuolo per trasferirsi all’estero. Il difensore turco è da tempo nel mirino del Galatasaray, che avrebbe avanzato già da tempo dei sondaggi col Sassuolo per il calciatore, trovando la disponibilità del club neroverde a trattare.

In occasione delle ultime uscite con la Nazionale Ayhan ha convinto sempre di più e non basterebbe un primo incontro col Sassuolo a far stare tranquillo il Galatasaray. Il difensore con cittadinanza tedesca, infatti, piace anche al Trabzonspor.

Per spazzare via ogni problema e favorire il ritorno in patria del giocatore, nei prossimi giorni potrebbe allora giungere alla dirigenza del Sassuolo l’offerta formale da parte dei Leoni.

Galatasaray su Ayhan del Sassuolo: le cifre per la cessione

D’altronde, il nome del difensore pare sia stato il primo della lista da parte del nuovo corso del Galatasaray. Si tratta infatti di un giocatore jolly per diverse posizioni, poiché potrebbe anche essere schierato in qualità di mediano davanti alla difesa. Inoltre, urge portare in squadre un calciatore turco per la regolare di schierarne almeno tre locali nell’11 titolare.

Secondo le ultime informazioni riportatate da ‘Fanatik’, nei prossimi giorni ci sarà l’approccio definitivo da parte dei turchi con il Sassuolo. La società sarebbe disposta ad arrivare a 3,5 milioni di euro per il cartellino del calciatore, pagato dal Sassuolo appena 2 milioni di euro circa due stagioni fa, quando fu prelevato dal Fortuna Dusseldorf. La società neroverde ci ragiona, ma verosimilmente approverà la trattativa col club di Istanbul e già a inizio luglio potrebbe essere ufficiale il trasferimento.