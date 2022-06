Calciomercato Sassuolo, tutto confermato: l’ufficialità fa gioire i tifosi

Operazione di mercato in attacco per il Sassuolo. I tifosi adesso possono esultare: è arrivata l’ufficialità tanto attesa.

Il Sassuolo rischia di essere uno dei club al centro del mercato in questa sessione. Il buon campionato disputato dagli uomini di Dionisi ha fatto si che diversi giocatori si mettessero in mostra. Sui quali adesso ci sono moltissimi occhi delle big italiane ed europee.

Da Berardi, per cui è tornata di moda l’ipotesi Juventus, fino a Raspadori e Scamacca. I due gioiellini che, parola del ds Carnevali, sono oggetti pregiati e sui quali non ci saranno sconti. Lo sa bene l’Inter, ma anche il Milan che hanno cercato di prendere contatti con i neroverdi. Senza dimenticare tutte le big estere che hanno espresso il loro interesse.

Naturalmente di fronte a queste partenze, bisognerà operare anche sul mercato in entrata. In questo senso il Sassuolo si è già portato avanti, mettendo sotto contratto Agustin Alvarez. La trattativa, come già anticipato ai nostri microfoni dallo stesso presidente del Penarol, ha subito l’accelerata decisiva. Adesso, come comunicato dal club emiliano con una nota, è arrivata l’ufficialità.

Sassuolo, ufficiale Alvarez dal Penarol: contratto fino al 2027

L’attaccante uruguaiano classe 2001 in passato era stato accostato anche alla Fiorentina. Il Sassuolo però è stato più deciso, convincendo il Penarol a liberarsi del suo gioiello. Alvarez lascia il club di Montevideo dopo un bottino di 89 presenze e 34 reti.

Il Sassuolo comunica, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club neroverde, che Alvarez ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2026/27. In attesa quindi di conoscere il futuro dei tre pezzi pregiati, Berardi, Scamacca e Raspadori, i neroverdi si sono già tutelati mettendo a segno un importantissimo colpo di mercato in attacco.