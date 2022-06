Calciomercato, offerta della Fiorentina: porte in faccia dal club

La Fiorentina vuole investire per il giocatore, ma ci sono le porte chiuse in faccia al club viola

Tiene banco il futuro di Vincenzo Italiano in casa Fiorentina. Il rinnovo non è ancora arrivato, anche se i segnali sono di ottimismo. L’idea è quella di rinforzare la rosa che affronterà i preliminare di Conference League. Ma Lucas Torreira è andato via e si partirà subito con un handicap importante. Questo porta inevitabilmente Commisso a dover compiere delle scelte per i nuovi acquisti.

La direzione sportiva della Fiorentina ha individuato in Dany Mota Carvalho il giocatore giusto per rinforzare il reparto offensivo. E’ stato protagonista con il Monza nella promozione in Serie A ed è un pupillo di Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo. Ecco perché sarà molto difficile strapparlo al Monza durante questa sessione di mercato.

Fiorentina, offerta per Mota rispedita al mittente

Ma non solo. Secondo quanto riferito da TuttoMonza, la Fiorentina ha pronta un’offerta da 12 milioni di euro per assicurarsi Dany Mota Carvalho dal Monza. Ma il parere del club di Berlusconi, che ha chiaramente ampie disponibilità economiche, sarebbe negativo. Il Monza crede infatti che Mota sia “Incedibile” e che, quindi, aiuterà i brianzoli nella prima storica stagione in Serie A.

Una vera e propria porta chiusa in faccia alla Fiorentina. La scelta di Commisso dovrà essere, adesso, capire se insistere oppure cambiare obiettivo. La viola ha bisogno di dare un segnale sul mercato, per evitare di restare indietro rispetto alle altre contendenti, che potrebbero aumentare il gap.