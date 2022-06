Calciomercato Juventus, salti di gioia per Allegri: accordo col calciatore

Allegri può finalmente esultare, la Juventus ha fatto il primo passo. Accordo trovato col calciatore, ora si tratta con la società.

Sarà un mercato all’insegna delle molte operazioni quello che attende la Juventus in questa sessione. I bianconeri, dopo aver perso due pilasti come Chiellini e Dybala, sono alla ricerca di sostituti all’altezza.

Andrea Agnelli e tutta la dirigenza bianconera sono impegnati per regalare a Massimiliano Allegri una rosa quanto più competitiva possibile. In grado, in altre parole, di riportare la Juventus, dopo due anni di risultati in chiaroscuro, nuovamente a macinare vittorie e trofei.

Il sogno è palesemente Angel Di Maria. L’argentino, liberatosi a parametro zero dal PSG, ma conteso anche dal Barcellona, è attualmente la speranza di dirigenza e tifosi. Accanto a questa suggestione, la dirigenza però sta lavorando anche ad altri obiettivi, come Filip Kostic dell’Entiracht Francoforte.

Juventus, accordo trovato con Kostic: ora si tratta col club

Il centrocampista sinistro, recente vincitore dell’Europa League con la squadra tedesca, è da diverso tempo sul taccuino di mercato della Juventus. Stando a quanto riporta Sport 1, sarebbe stato trovato l’accordo tra i bianconeri e il calciatore sulla base di 2,5 milioni netti a stagione.

A questo punto la palla passa ai due club. Tra Juventus e Entracht l’intesa non è stata ancora trovata e la trattativa va avanti. I tedeschi hanno messo sul calciatore una valutazione di 20 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, al momento si sono spinti attorno ai 12 milioni. La sensazione è che per una cifra verso i 16-17 milioni la quadratura del cerchio possa essere trovata. Di certo il fatto che sia già stato trovato un accordo con il calciatore segna un punto a favore, da far valere in sede di trattativa, per la Juventus.