Calciomercato Milan, beffa dietro l’angolo: c’è la sentenza su Maldini

Il calciomercato è già più che attivo e la scadenza del contratto di Maldini e Massara incombe: cosa accade in casa Milan rispetto ai due attesi rinnovi?

Ormai lo si può dire: è un mistero. Il Milan fresco scudettato non ha tardato nel riconoscere il contributo di Maldini e Massara come fondamentale per costruire la squadra che ha ottenuto il grande successo. I due, in particolare l’ex difensore, sono anche il collante tra la squadra e i vertici della società, nonché il volto del Milan che interagisce con l’esterno sia in sede di calciomercato che di rappresentanza.

Eppure del contratto in scadenza praticamente tra dieci giorni, non si sa ancora nulla. Non dovevano esserci dubbi sul prosieguo dell’avventura in rossonero e, inizialmente, il ritardo nella firma è stato ricollegato al cambio di proprietà e quindi a cavilli burocratici.

La situazione però sta prendendo una piega strana e la piazza comincia a rumoreggiare. Non ci sono segnali di una firma imminente e nel frattempo il calciomercato incalza, con diverse trattative, come quella per Renato Sanches e Botman, che non riescono a confermarsi proprio per tale situazione.

Milan, è giallo sul rinnovo di Maldini e Massara: il commento di Pedullà

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio canale Twitter ha commentato la questione relativa al rinnovo di contratto dei due dirigenti rossoneri: “Maldini e Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda Sanches–PSG) hanno sempre più soldi di te. E senza il via libera, puoi avere anche 6 mesi di vantaggio ma gli altri ti possono battere in 10 minuti con i soldi”.

Le trattative in fieri rischiano di saltare, anche per sfiducia eventuale nei riguardi di una società che non sembra avere esattamente le idee chiare sul blocco dirigenziale per la prossima stagione. Il feeling tra RedBird e Maldini sembrava scoccato al primo incontro, ma non basta… ormai è chiaro, non resta che attendere.