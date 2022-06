Donnarumma, un’altra beffa inaspettata: è successo dopo un anno

L’ultimo anno non è certo stato positivo per Gianluigi Donnarumma: a conferma arriva una sentenza certo non incoraggiante per lui.

Un’estate fa Gigio Donnarumma era assoluto protagonista del calcio mondiale. Fresco campione d’Europa con l’Italia, protagonista assoluto degli Europei con tanto di premio come miglior giocatore della competizione, lasciava il Milan tra non poche polemiche per approdare al PSG.

In Francia avrebbe formato con nomi come Neymar, Messi, Sergio Ramos, Di Maria e Mbappé quello che per molti critici era un “dream team” con pochi eguali nella storia. Una squadra che sembrava destinata a vincere finalmente la Champions League e in cui il portiere italiano si sarebbe definitivamente consacrato.

Un anno dopo si può senza dubbio affermare che le cose non sono andate come previsto. E contrariamente a come in tanti avevano immaginato, Donnarumma è stato protagonista in negativo sia a livello di club che con la Nazionale. Fuori con il PSG in Champions a causa di un suo errore con il Real Madrid, fuori dai Mondiali con l’Italia e superato in 5 occasioni dalla Germania in Nations League.

A Parigi il portiere azzurro non è riuscito a superare la concorrenza di Keylor Navas. Un problema che molto probabilmente dovrà essere risolto dal nuovo allenatore del club, ma che ha pesato non poco sulla sua stagione. Il rendimento non è stato certo ottimale, e a conferma di quanto detto arrivano i dati di Transfermarkt.

Donnarumma tra i calciatori più svalutati d’Europa

Il noto portale specializzato in statistiche e valutazioni calcistiche ha inserito Donnarumma nella lista dei calciatori più svalutati presenti nei 5 campionati top d’Europa. Una statistica certo non lusinghiera e che la dice lunga su come la stagione 2021/2022, iniziata con le migliori prospettive, sia stata per lui assolutamente da dimenticare.

Nella classifica il portiere del PSG occupa il 4° posto, con una perdita di valore stimata in 15 milioni di euro. In sua compagnia i colleghi Marc-André Ter Stegen e Jan Oblak, in forza a Barcellona e Atletico Madrid, Raheem Sterling del Manchester City e Antoine Griezmann, ancora di proprietà dell’Atletico.

Certo hanno fatto peggio i compagni di squadra Neymar e Messi (-25 milioni) e soprattutto Romelu Lukaku, che con il ritorno al Chelsea ha visto il suo cartellino perdere di valore per 30 milioni in seguito a una stagione pessima. Il belga vuole ripartire tornando all’Inter, mentre Donnarumma dovrà farlo con gli illustri compagni presumibilmente ancora al PSG. L’augurio per tutti è che la prossima stagione si discosti da quella appena conclusa.