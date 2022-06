“Vedranno un nuovo attaccante”: Real, l’annuncio fa esultare i tifosi

In vista della stagione che sta per cominciare il Real Madrid potrebbe ritrovarsi a sorpresa con un “nuovo attaccante” di altissimo livello.

La stagione 2022/2023 è alle porte. Il calciomercato potrebbe cambiare gli equilibri a livello di club in tutta Europa, e squadre top e i più rinomati campioni dovranno confermarsi oppure riscattarsi. Avremo inoltre i Mondiali in Qatar, che nonostante le polemiche rappresentano un’importantissima vetrina e offrono la possibilità di lasciare il segno.

Tra le squadre chiamate a confermarsi ad altissimo livello merita sicuramente grande attenzione il Real Madrid. Fresco campione d’Europa contro ogni pronostico, il club guidato da Carlo Ancelotti ha dovuto archiviare la delusione per il mancato arrivo di Kylian Mbappé, che per il presidente Florentino Perez si pentirà di essere rimasto al PSG, e deve pensare ad alcune alternative in attacco.

Una di queste, molto importante, le merengues potrebbero averla già in casa. Parliamo di Eden Hazard, un calciatore di altissimo livello che nella stagione 2022/2023 sarà però chiamato a tornare ai livelli che gli sono consoni. E che per il ct del Belgio Roberto Martinez ha tutto quello che serve per riuscirci.

Il Real Madrid aspetta il ritorno di Hazard

Sembra ieri, ma sono invece passati già quattro anni dai Mondiali di Russia 2018. Un torneo in cui Hazard, 3° con il Belgio, regalò magie in serie conquistando il Pallone d’Argento come 2° miglior giocatore del torneo alle spalle del futuro compagno Luka Modric. La stagione successiva sarebbero arrivate la vittoria dell’Europa League con il Chelsea e quindi il chiacchieratissimo addio ai Blues.

Hazard abbracciava finalmente il Real Madrid, la squadra dei sogni, ma da quel momento si perdeva a causa di numerosi problemi fisici. Nelle successive tre stagioni sono arrivate appena 66 presenze e soli 6 gol, davvero poco rispetto alle aspettative. Al punto che qualcuno parla di lui oggi come di una comparsa accompagnata da un ingaggio ingombrante.

Non sarà così per il ct del Belgio Roberto Martinez. Che ai microfoni di “El Larguero”, dopo aver ritrovato il giocatore in Nazionale a giugno, si è detto “sorpreso in positivo dalle sue condizioni fisiche e psicologiche” aggiungendo che “Eden è nel momento migliore della sua carriera. I tifosi del Real vedranno un giocatore completamente diverso, è ossessionato dal vincere con il club e vuole vincere anche i Mondiali”.

Per Martinez non ci sono dubbi: la prossima sarà la stagione del riscatto per Hazard. Che a 31 anni ha la possibilità di lasciare il segno con il Real Madrid, dove prima però dovrà riprendersi un posto da titolare nelle gerarchie di Ancelotti, e ai Mondiali con il Belgio. Impresa possibile? Sarà il campo a dirlo.