Inter-Lukaku, l’ennesimo indizio fa esplodere i tifosi: c’è il video

Lukaku appare sempre più vicino all’Inter: spunta anche il video che fa esplodere di gioia i tifosi nerazzurri. Ecco cos’è successo.

Romelu Lukaku non attende altro che fare ritorno all’Inter, lì dove fino a meno di un anno fa era diventato il re a suon di gol. Il belga ora spera che il club nerazzurro trovi la quadra con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino, il prima possibile per rendere ufficiale il passaggio. Pochi minuti fa è arrivato anche un indizio social: c’è il video.

Quello tra Lukaku e l’Inter è un legame che, in fin dei conti, sembra non essere mai finito. Tanto da portare il belga a mostrarsi pentito per essersi trasferito al Chelsea praticamente fin da subito, solamente qualche settimana dopo le prime gare giocate. Ora, tuttavia, il ritorno a Milano appare sempre più vicino e concreto.

A questo proposito, a questa situazione di mercato, ha fatto cenno anche Simone Inzaghi. Intercettato all’uscita della sede dell’Inter, infatti, il tecnico ha voluto rispondere in questo modo alla domanda riguardante il ritorno dell’attaccante. C’è il video.

L’Inter e i suoi tifosi sognano l’imminente ritorno di Lukaku: spunta anche il video con la risposta di Inzaghi

Simone Inzaghi, nella giornata di oggi, ha trascorso all’interno della sede nerazzurra circa tre ore per svolgere un incontro con i vertici societari. Tutto sembra andare per il meglio in casa Inter e il mister, al termine degli impegni, è uscito guidando la propria macchina con espressione soddisfatta e con il sorriso.

Alla domanda che gli è stata rivolta, come si vede anche dal video pubblicato su ‘Twitter’, riguardo il ritorno di Romelu Lukaku, Inzaghi ha mostrato un grande sorriso (che fa esplodere di gioia i tifosi nerazzurri e che fa ben sperare per un imminente esito positivo della trattiva). Ha, inoltre, fatto segno con la mano che di tutto si potrà parlare ma in seguito, non ora. Non resta, quindi, che attendere affinché tutto possa essere annunciato.