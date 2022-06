Inter, con Dybala e Lukaku il sacrificio è necessario: contatti con il Valencia

Non solo colpi in entrata, l’Inter deve anche cedere alcuni giocatori. Marotta ne è consapevole e sono partiti i contatti col Valencia.

L’arrivo di Romelu Lukaku, su cui si è giunti ad un accordo sulla base di un taglio dell’ingaggio e di un prestito oneroso, e quello probabile di Dybala, apre in casa Inter scenari necessari per il mercato in uscita.

Il reparto offensivo rischia di essere decisamente troppo affollato con Simone Inzaghi che potrebbe di conseguenza avere molti più problemi di gestione che vantaggi d’abbondanza. C’è poi da considerare anche il fattore economico, con Marotta che è chiamato a fare cassa per sostenere l’impatto a bilancio dei nuovi arrivi.

Uno dei principali indiziati all’addio è Alexis Sanchez. Fuori dai piani di Simone Inzaghi il cileno è in lista di sbarco. Non si registrano invece, almeno per il momento, offerte per Correa il quale, a questo punto, è destinato a rimanere e a condividere il reparto offensivo con Lautaro Martinez e i probabili due nuovi arrivi. Resta in ballo Edin Dzeko il quale, a questo punto, è il maggiore indiziato a lasciare Milano.

Inter, per Dzeko sirene dal Valencia di Gattuso

Stando a quanto riporta Sport Mediaset per Edin Dzeko ci sono stati contatti con il Valencia. Il club spagnolo, che ha appena ingaggiato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, è alla ricerca di un attaccante. I bianconeri avrebbero quindi preso contatti con l’Inter per il centravanti bosniaco.

Dzeko è reduce da una stagione con buoni numeri con la maglia nerazzurra. Autore di 17 reti tra Serie A, Champions League e coppa nazionale, il centravanti bosniaco rischia però di ritrovarsi chiuso dal ritorno di Lukaku. Ecco quindi che il Valencia potrebbe diventare un’opzione ideale in grado di garantirgli un buon livello e abbastanza minutaggio.