Calciomercato Lecce, Corvino fa sul serio: pronta l’offerta

Pantaleo Corvino sa come si raggiunge la salvezza e vuole costruire un Lecce all’altezza della Serie A

La Serie A è un campionato ostico per il Lecce, che vuole la salvezza dopo aver vinto il campionato cadetto. Sticchi Damiani si è affidato una vecchia volpe del calcio italiano come Pantaleo Corvino, che nel corso degli anni ha regalato al calcio italiano tantissimi talenti. Tra questi, c’è anche Dusan Vlahovic che la Fiorentina ha venduto a peso d’oro alla Juventus lo scorso gennaio.

Il Lecce ha formalizzato nei giorni scorsi l’acquisto dell’attaccante Ceesay: il procuratore ha anche parlato ai microfoni di SerieANews.com, spiegando che c’erano altri club sulle tracce del giocatore. Ma a vincere la concorrenza è stato Pantaleo Corvino, che ora pare stia puntando su un giocatore del Molde, ovvero Birk Risa.

Lecce, l’offerta di Corvino per Birk Risa

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce ha avanzato una nuova offerta al Molde per Birk Risa. Il primo sondaggio e la prima richiesta erano stati rispediti al mittente, ma Corvino è tornato alla carica con un’offerta da un milione e mezzo di euro. Il club scandinavo potrebbe accettare l’offerta, perché si tratta di un difensore in scadenza nel 2023 e il Molde vorrebbe evitare di perderlo a zero.

Fino a questo momento, Risa ha giocato dieci partite in campionato. E’ uno dei titolari della squadra scandinava, e nella passata stagione ha anche disputato alcune partite in Conference League. Siccome si tratta di un classe ’98, Corvino farebbe un investimento per il futuro.