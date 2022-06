Inter, per Sanchez il destino è segnato: spunta l’ipotesi a sorpresa

Cosa c’è nel futuro di Alex Sanchez? L’addio all’Inter, e poi dove andrà? Spunta una soluzione a sorpresa per il cileno.

Una stagione che lo ha visto spesso al centro dell’attenzione, anche per alcune polemiche legate al suo impiego e che hanno ovviamente tirato in ballo anche Simone Inzaghi. Per Alexis Sanchez, però, il bottino al termine della stagione si può dire assolutamente positivo. L’attaccante cileno, infatti, si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, segnando anche dei gol decisivi nel corso dell’anno. I tifosi hanno alla fine applaudito l’attaccante che, però, non proseguirà la sua esperienza all’Inter. L’addio sembra un qualcosa di assolutamente scontato.

C’è da capire, però, dove proseguirà la carriera di Sanchez. Ad oggi una permanenza in Italia sembra improbabile, visto che non ci sono stati particolari indizi su una squadra che potesse mettere le mani su di lui. E cosi la soluzione estera appare quella più probabile, ma c’è anche una pista a sorpresa che starebbe ingolosendo lo stesso Alexis.

Inter, addio Sanchez: su di lui anche il Barcellona

Tra le squadra che lo stanno seguendo, si sa che c’è il Marsiglia di Jorge Sampaoli. L’allenatore vorrebbe volentieri Sanchez nella sua squadra il prossimo anni, e pare che questo tipo di possibilità sia gradita anche dal giocatore. C’è, però, un’altra soluzione che starebbe tentando ancora di più il giocatore cileno.

Secondo quanto riportato dal portale cileno ‘La Tercera’, che cita le dichiarazioni di un parente di Sanchez, ci sarebbe anche il Barcellona tra opzioni per il futuro di Alexis. Un ritorno in terra catalana per il giocatore classe ’88’, che ovviamente gradirebbe e non poco di poter nuovamente vestire la maglia del Barcellona. Il tutto, però, verrà deciso – si legge – dopo il 30 giugno.