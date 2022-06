“Contatti concreti”: Napoli, alla finestra spunta un vecchio pallino

Per il Napoli di Luciano Spalletti spunta un nome già accostato agli azzurri nelle scorse finestre di mercato. Ci sono contatti vivi tra i club.

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma i club lavorano costantemente per far si che ci si possa trovare preparati al cospetto della nuova stagione. Al netto di quelle che sono le difficoltà economiche, ed una necessità di badare “al risparmio” che accomuna anche le big di Serie A, i dirigenti non stanno lesinando nell’andare a cercare le operazioni giuste ed in grado di soddisfare le richieste degli allenatori.

Anche il Napoli, tra le altre, sta lavorando costantemente ed ha la necessità di mettersi in gioco anche per ottemperare a quelle che sono delle partenze molto pesanti. Lorenzo Insigne in primis, certo, ma anche la situazione di Dries Mertens, o ancora quella legata a Matteo Politano. Non soltanto il reparto avanzato, visto che il centrocampista resta una delle zone di campo dove a Spalletti serviranno forse nuove che vadano ad inserirsi bene all’interno dei suoi schemi di gioco.

Napoli, spunta di nuovo la pista Tameze: ma ci sono altre pretendenti

Il nome che sta tornando in auge in queste ore è quello di Adrien Tamaze, centrocampista del Verona che hanno quest’anno ha fatto molto bene con la squadra scaligera. Il giocatore classe ’94 è stato già accostato gli azzurri nel corso della scorsa finestra estiva di calciomercato, salvo però vedere la trattativa naufragare a causa di alcune problematiche. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, i contatti per tra le due squadre non si sono mai interrotti del tutto.

Anzi, tra Napoli e Verona ci sono dei contatti concreti e questo potrebbe prendere una forma ancor più definita nel corso delle prossime settimane. Non c’è, però, soltanto il club di Aurelio De Laurentiis ad essere interessante al centrocampista camerunese. Secondo la rosea, infatti, anche Fiorentina e Monza sarebbero sulle sue tracce, e bisogna tenere d’occhio anche l’interesse del Besiktas. Per strapparlo al Verona – si legge – serviranno tra i 7 ed i 10 milioni di euro.