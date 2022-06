Calciomercato Atalanta, zero sconti: ballano 5 milioni

L’Atalanta potrebbe effettuare un importante movimento di mercato. Gasperini e la società valutano una sorprendente decisione.

L’ultima stagione ha davvero deluso le aspettative in casa Atalanta. Il club nerazzurro non ha raggiunto la qualificazione europea e sembra pronto ad un’autentica rivoluzione con diversi nomi in bilico. Dopo i dubbi iniziali è rimasto in panchina il tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini mentre ha detto addio, a sorpresa, il direttore sportivo Sartori.

Nei prossimi giorni ci potrebbe però essere un altro clamoroso colpo di scena ed un altro importante addio. Il nome in questione è l’attaccante colombiano Luis Muriel, non ritenuto più indispensabile nello scacchiere tattico di Gasperini e nelle idee societarie. Il giocatore sarebbe attratto inoltre da nuove avventure all’estero.

Secondo quanto riporta il sito coeurmarsellais.fr l’Olympique Marsiglia è molto interessata al giocatore e sarebbe in trattativa con il club orobico per acquistare il giocatore. Muriel potrebbe ritrovare in Francia un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio, il centravanti ex Napoli dell’Olympique Arkadiusz Milik.

Atalanta, le ultime sulla cessione di Muriel

Il club orobico ha un reparto offensivo davvero molto folto e Gasperini, con la possibilità di nuovi acquisti, deve valutare chi può restare o meno. Al momento c’è distanza tra le due squadre ma non molta.

Il quotidiano sottolinea che la prima offerta del club francese è di circa 10 milioni di euro, distante rispetto i 15 milioni di euro richiesti dall’Atalanta. Le parti non sono molto lontane e Muriel potrebbe davvero salutare il nostro campionato. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse della Juventus per il colombiano ma ora c’è il Marsiglia e fa sul serio per il colombiano.