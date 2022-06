Calciomercato Inter, annuncio nelle prossime ore: firma fino al 2025

Inter, il dado è tratto: affare in chiusura, l’annuncio definitivo può arrivare già nelle prossime ore. Pronta la firma fino al 2025.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa del futuro. Il club nerazzurro è alle prese con il mercato estivo. Così come per tanti altri club di Serie A, anche i lombardi sono alla caccia delle giuste occasioni e dei giusti talenti che potrebbero fare al caso di mister Simone Inzaghi.

Dopo aver blindato i top player, il solo a restare in bilico è Milan Skriniar, corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi. Il mercato in entrata, però, non sembra riguardare i soli Romelu Lukaku e Paulo Dybala, desideri conclamati dell’estate. La lista dei desideri è piuttosto lunga, ma prima di definire la strategia estiva, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto.

Calciomercato Inter, fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Inzaghi

Colui che sicuramente resterà a Milano è Simone Inzaghi. La trattativa tra l’allenatore e la società nerazzurra va avanti da diverso tempo ed ora i tempi sembrano maturi. Già nella giornata di ieri le parti hanno avuto un incontro di circa tre ore per definire i dettagli dell’affare.

Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, in questo momento si sta scrivendo un nuovo capitolo della storia Inzaghi-Inter. Il tecnico dei lombardi è arrivato in sede, dove è presente anche il presidente Steven Zhang. Quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per l’annuncio definitivo del suo rinnovo contrattuale fino al 2024, con opzione anche per la stagione 2025. La fumata bianca, secondo i colleghi, può arrivare già nelle prossime ore.