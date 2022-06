Calciomercato Inter, c’è la firma sul contratto: annuncio del presidente

L’Inter annuncia l’atteso e sorprendente rinnovo, che vale come riconoscimento per il grande lavoro svolto nell’ultima stagione sportiva: l’annuncio di Zhang.

Nel viavai del calciomercato, tra giocatori che vanno e altri che arrivano, c’è anche chi resta. Il primo a farlo in casa Inter è Simone Inzaghi, con un rinnovo che rappresenta il prosieguo di un sodalizio nato un anno fa e ben riuscito, attraverso una stagione soddisfacente e di continuità, dopo lo scudetto vinto con Antonio Conte.

La società è soddisfatta dell’operato del tecnico e da settimane lavora al nuovo contratto. Proprio ieri le parti si sono incontrate per discutere anche in merito alle operazioni da portare a termine, di cui alcune molto imponenti come il ritorno di Romelu Lukaku e il tesseramento di Paulo Dybala.

Per il rinnovo si è impiegato poco tempo, poiché la volontà e l’intesa sono state totali fin da principio. Prolungamento del vincolo in vigore e ritocco verso l’alto dell’ingaggio del tecnico.

Inter, ufficiale: Inzaghi ha rinnovato fino al 2024

Attraverso i propri canali social l’Inter questo pomeriggio ha concretizzato i discorsi approfonditi meno di 24h fa e ha annunciato il rinnovo di mister Inzaghi, che così “sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024”. Su Instagram è poi apparso un simpatico video per dare l’annuncio, nel quale appaiono il tecnico e il presidente Steven Zhang mentre firmano l’accordo sorridenti e si stringono la mano.

Proprio Steven Zhang ha condiviso una foto sul suo profilo personale, insieme a Simone Inzaghi con una didascalia che fa percepire la grande intesa per il futuro: “Mister, lavorare con te è un regalo per me”. La storia continua…