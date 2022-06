Calciomercato Lazio, per il colpo di Lotito c’è un problema da risolvere

Claudio Lotito sta cercando di rinforzare la sua Lazio, ma il presidente deve risolvere un problema per un obiettivo di calciomercato.

La stagione appena conclusa non è stata affatto facile per la Lazio. Nel team capitolino, di fatto, è avvenuta un’autentica rivoluzione con l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. I due tecnici fanno giocare in maniera completamente diversa le loro squadre: il primo in verticale, mentre il tecnico toscano cerca molto più il palleggio.

La Lazio del tecnico toscano, infatti, nella prima parte della stagione ha sofferto questo grandissimo cambiamento, ma poi pian piano si è saputa ‘registrare’ ed è riuscita a raggiungere un ottimo quinto posto in campionato. Adesso per il team capitolino, così come per tutti, è tempo di pensare alla prossima stagione.

I biancocelesti hanno già detto addio a Lucas Leiva e Strakosha ed hanno accolto come nuovo acquisto Marcos Antonio, che proprio oggi ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica Paideia. La Lazio sta cercando anche di prendere un nuovo portiere titolare, ma Claudio Lotito deve risolvere qualche problema prima di portare nella Capitale il suo primissimo obiettivo.

Calciomercato Lazio, c’è un problema per Lotito: c’è ancora distanza con l’Atalanta per Carnesecchi

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, infatti, la Lazio sta cercando di prendere Marco Carnesecchi. I biancocelesti hanno offerto 10 milioni di euro più il 10 per cento sulla futura rivendita del giocatore, ma la controposta dei bergamaschi è stata di 15 milioni di euro più il 25 percento in caso di una futura cessione dell’estremo difensore.

Lotito e Tare dovranno lavorare nelle prossime settimane per ridurre questa distanza tra domanda ed offerta. La Lazio punta forte sul giovane portiere, nonostante l’infortunio rimediato con l’Italia Under 21 del ct Nicolato, per sostituire Strakosha tra i pali della porta. Il club capitolino farà quindi di tutto per convincere Percassi ad abbassare le proprie pretese.