“Pagherà la clausola”: calciomercato, duello al Milan: trattativa caldissima

Potrebbe entrare nel vivo il duello di mercato con il Milan protagonista: la trattativa sta entrando nel vivo

Sono tante le perplessità sul calciomercato del Milan dopo la vittoria dello scudetto. Maldini e Massara non hanno ancora rinnovato il proprio contratto, ufficialmente in scadenza tra nove giorni. E questo impedisce al club rossonero di fare mercato, al di là dei riscatti di Messias e Florenzi, per esempio. Servono nuovi acquisti: almeno un difensore e un centrocampista, poi c’è il reparto offensivo da rinforzare.

Kessié andrà via, direzione Barcellona, e per il centrocampo ci sono due giocatori che fanno al caso del Milan. Uno è Renato Sanches, del Lille, sul quale c’è anche il PSG. Il portoghese sta attendendo, non ci sono accordi e il rischio che la lunghissima trattativa sfumi sul più bello è concreto. Poi c’è un altro giocatore, un argentino, di nome Enzo Fernandez.

Milan, il Wolverhampton vuole pagare la clausola di Enzo Fernandez

L’edizione di ESPN ha annunciato che il Wolverhampton “vuole pagare la clausola di Enzo Fernandez e un emissario è già arrivato a Buenos Aires”. Chiaramente, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore del River Plate. Il club argentino non può far nulla davanti al pagamento della clausola, ma il giocatore può decidere di rifiutare la destinazione. Il Milan, intanto, resta alla finestra consapevole che potrebbe perdere il giocatore.

Il River in questa sessione di mercato ha già perso Julian Alvarez, approdato al Manchester City. Perdere anche Enzo rappresenterebbe un duro colpo per Gallardo e il Milan deve stare attento, perché in questa fase potrebbe perdere sia l’argentino, sia Renato Sanches.