Italia, cambia il logo della Nazionale: il prototipo fa il giro del web

Dopo i tanti cambiamenti effettuati da Roberto Mancini in Nations League, l’Italia l’anno prossimo cambierà anche logo.

Dopo la grandissima delusione di non partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar, nell’Italia di Roberto Mancini è tempo di grandi e profondi cambiamenti. Il CT, infatti, nelle quattro partite di Nations League ha fatto esordire tantissimi nuovi giocatori per cercare di dare un ricambio al gruppo che ha vinto l’Europeo l’anno scorso.

La strada per ricreare un nuovo team vincente, così come ammesso dallo stesso Roberto Mancini, sarà molto lunga e tortuosa. Ma si doveva pur cominciare ad un certo punto ed il tecnico l’ha fatto nel piccolo mini-ciclo di gare contro Germania (andata e ritorno), Ungheria ed Inghilterra.

Le prime tre partite di questo nuovo gruppo azzurro sono state positive, considerando i pareggi con Germania ed Inghilterra ed il successo contro l’Ungheria del ct italiano Rossi, ma poi c’è stato il crollo (sconfitta per 5-2) nel match di ritorno contro la squadra di Flick. Le prossime due gare (sempre di Nations League) dell’Italia saranno a settembre, ma per la nostra Nazionale è tempo di cambiare anche il proprio logo.

Italia, la squadra di Mancini nel 2023 avrà un nuovo logo: ecco l’immagine

Come quanto riportato dal portale ‘footyheadlines.com’, infatti, la squadra di Roberto Mancini nel 2023 avrà un nuovo logo (ecco l’immagine), ovvero quando Adidas sarà il nuovo fornitore del team azzurro. Il nuovo stemma ha sicuramente più bianco rispetto al precedente, con sia una forma che un carattere diverso.

Questo nuovo logo richiama un po’ più il passato, tuttavia resta comunque moderno. Il nuovo stemma debutterà su kit Adidas Italy 2023. I tifosi dell’Italia, intanto, sperano con tutto il cuore che questo nuovo logo possa portare fortuna ad una squadra che in un anno è passata dal trionfo dell’Europeo alla debacle contro la Macedonia del Nord.