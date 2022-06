“Non è il momento”: Gnonto, l’annuncio che coinvolge la Juventus

Wilfried Gnonto è l’uomo del momento per l’Italia di Mancini. Nelle ultime ore ci sono stati tanti commenti sull’attaccante dello Zurigo.

Una delle note liete dell’ultima Italia di Roberto Mancini è l’esterno offensivo Wilfried Gnonto. Il ct azzurro ha lanciato il giovanissimo classe 2003 e ‘Willy’ ha ripagato con un assist ed un gol nelle sfide in cui è stato utilizzato. Con il gol contro la Germania Gnonto è diventato il più giovane marcatore della storia dell’Italia ed è l’uomo del momento in chiave Nazionale.

C’è però chi vola basso sul giocatore e cerca di evitare grossi paragoni. L’ex campione del mondo e stella del Bayern Monaco Philipp Lahm ha parlato ai microfoni di Tuttosport ed ha dato il suo parere sul giocatore:

“Gnonto è una bella scoperta, ma ora deve giocare tante partite per capire davvero dove possa arrivare. Chiesa? Prematuro fare paragoni”. Lahm ha parlato a Tuttosport in occasione del premio per il Golden Boy 2022, trofeo che lo scorso anno vinse la stella del Barcellona Pedri.

Non solo l’Italia e Gnonto, tanti giovani in ascesa

Mentre nel calcio italiano i giovani talenti si contano sul palmo di una mano, situazione totalmente differente all’estero. Lahm ha sottolineato come il calcio tedesco, soprattutto in Bundesliga, porta ogni anno diversi giovani talenti ad esplodere. Proprio in vista del Golden Boy Lahm ha fatto alcuni nomi:

“Il vincitore del Golden Boy uscirà tra qualcuno dei giovani talenti che militano in Bundesliga. In particolare penso a Bellingham, Musiala, Adeyemi, Hlozek e Gravenberch senza dimenticare Brobbey”. Lahm ha citato anche l’infortunato Wirtz, giovane talento che dovrà restare fermo per diversi mesi.