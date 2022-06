“Non la vive con leggerezza”: Maldini-RedBird, parla Costacurta

Il Milan, dopo la grande gioia per la vittoria dello Scudetto, si concentra sul futuro: le dichiarazioni di Costacurta su Maldini sono chiare.

Il Milan è pronto per ripartire dopo la vittoria dello Scudetto. Non accadeva da undici anni e la gioia è stata enorme. Da campione d’Italia, il club rossonero è chiamato a fare ancora meglio in vista della prossima stagione. In attesa ci sono ancora i rinnovi di Maldini e Massara e le dichiarazioni di Costacurta in merito appaiono chiare.

Maldini e Massara, quindi, dopo quanto fatto di buono durante il ciclo Elliott, attendono di comprendere quale sarà il loro futuro. Non dovrebbe, però, mancare molto per avere novità più concrete. In palio c’è il rinnovo, dopo il passaggio di proprietà che ha portato il club alla proprietà del fondo RedBird.

Il cambiamento dei vertici societari comporta anche il fatto di dover portare pazienza per comprendere come ci si vorrà muovere in futuro, sia in ottica calciomercato sia nelle logiche interne alla squadra. A tal proposito, ha voluto dire la sua a ‘Sky Sport’ anche Alessandro Costacurta.

Milan, Costacurta fa riferimento a Maldini e le dichiarazioni non lasciano dubbi: “Non la vive con leggerezza”

Alessandro Costacurta, in diretta a ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro di Paolo Maldini al Milan, in riferimento al passaggio della proprietà al fondo RedBird, avvenuto da poco. L’ex rossonero ha rivelato: “Conoscendolo non la sta vivendo con la leggerezza che dovrebbe avere un personaggio come Paolo. Perché credo che ci siano criteri di valutazione e comportamento anglosassoni e mediterranei”.

“Quelli anglosassoni – ha proseguito Costacurta a ‘Sky Sport’ – sono un po’ così. Soprattutto per certi tipi di fondi. Per tanti di noi questi comportamenti sono praticamente non consoni, diciamo così”. Quanto riferito preoccupa i tifosi rossoneri che ora sperano solamente che il matrimonio tra il Milan e Paolo Maldini, per quanto di buono fatto finora, non finisca dopo la fine dell’era Elliot.