“Sarebbe un grande danno…”: Napoli, l’ex Aronica netto sul mercato

L’ex difensore palermitano Salvatore Aronica ha fatto il punto sulla situazione del Napoli prendendo le difese dei tifosi partenopei

Il cielo del Napoli non è poi così azzurro. Sono tante, in questo momento, le incognite intorno alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. La qualificazione in Champions League non è bastata a chiarire il futuro di alcuni big della rosa di Luciano Spalletti.

Del Napoli ha parlato una vecchia conoscenza dei tifosi partenopei, Salvatore Aronica. L’ex difensore è stato intervistato in esclusiva da ‘CalcioToday.it’. Il palermitano, roccioso difensore dell’epoca Mazzarri (del quale era un assoluto pupillo), ha parlato di diversi temi che affliggono l’attualità della formazione napoletana.

Napoli, Aronica bacchetta De Laurentiis: “Perdere Koulibaly sarebbe un grave danno, faccia chiarezza”

Salvatore Aronica nel corso dell’intervista ha mandato messaggi precisi a quello che è stato il suo presidente, Aurelio De Laurentiis. L’ex calciatore considera infatti preminenti alcune situazioni.

Da ex difensore, l’intervista è cominciata proprio dal futuro di Kalidou Koulibaly, che continua a generare dubbi e perplessità tra i difensori del Napoli: “Se le ambizioni sono quelle di vincere lo scudetto, partire da Koulibaly è doveroso perché è un top player. Parliamo di un centrale che fa la differenza. I partenopei non possono permettersi il lusso di non partire da leader come lui”.

Aronica prosegue poi nella sua analisi: “La società forse si aspettava un passo in avanti da parte di Koulibaly. Forse pensava potesse andare incontro alle esigenze della società ma a quanto pare la volontà del club non coincide con le richieste del difensore. La trattativa, per come è nata e per quanto leggiamo, non credo che andrà a buon fine e questo sarebbe un grande danno per il Napoli”.

Il palermitano ha poi spostato la sua attenzione pure altrove: “La società non ha ceduto alle richieste di Insigne e non ha rinnovato per il momento neppure i contratti di Mertens, Fabian Ruiz e Ospina. Il club pensa ad una politica al risparmio ma è necessario fare chiarezza sugli obiettivi. De Laurentiis deve essere chiaro con i tifosi. Non si può pretendere di lottare con Juventus, Inter, Milan e Roma se si vendono i giocatori più importanti”.