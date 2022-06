Inter, colpo di teatro Lukaku: l’annuncio dei tifosi spiazza tutti

Mentre l’Inter lavora per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro, i tifosi della Curva Nord prendono una netta posizione con un comunicato.

Per stessa ammissione dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, l’Inter lavora al ritorno di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha lasciato Milano appena un’estate fa per prendere al volo un treno di ritorno in Premier League, dove ad accoglierlo c’era il Chelsea. La realtà ha decisamente tradito le aspettative del calciatore, convinto di potersi finalmente imporre in Inghilterra, dopo la grande stagione nerazzurra, culminata con la vittoria dello scudetto.

Con il tecnico Thomas Tuchel non è mai scattata la scintilla e il contributo di Lukaku alla stagione del Chelsea non ha convinto né l’ambiente né la società, disposta a tutto per negoziarne la cessione.

L’Inter, che necessita di rinforzi in attacco e conta con Lautaro Martinez, è convinta che riprendersi il giocatore possa tornarle utile, anche perché economicamente la trattativa li avvantaggia: prestito oneroso per poco più di dieci milioni di euro, rispetto agli oltre 100 milioni ottenuti dalla cessione.

Inter, la Curva Nord si esprime sul ritorno di Lukaku

La stessa sensazione non alberga nel cuore dei tifosi, rimasti decisamente scossi dall’addio appena un anno fa. Perciò si è espressa la Curva Nord dei nerazzurri con un comunicato nel quale hanno messo in chiaro dei punti. Pur sottolineando il sostengo al club e l’intenzione di non contestare in alcun modo il giocatore, il gruppo di tifosi chiede al contempo di non accoglierlo con testa. “Tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore…”, si sottolinea.

La motivazione è sostenuta dal fatto che la tifoseria aveva riservato a Lukaku un’importanza particolare anche rispetto agli altri giocatori, si spiega nel comunicato. E perciò s’invita “tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Oltre ad un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti consumatori”. Lukaku dovrà riconquistare la fiducia dei tifosi e dovrà mettersi a lavoro da subito.