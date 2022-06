Napoli, doccia gelata per Spalletti: la rivelazione di mercato spiazza tutti

Napoli, il calciomercato può regalare delle sorprese totalmente inaspettate. La rivelazione del senatore dello spogliatoio spiazza.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronta alla rivoluzione. Il prossimo anno si cambierà: non a caso, infatti, Lorenzo Insigne ha già salutato la città e Dries Mertens potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto. Qualora anche il belga andasse via definitivamente, la squadra partenopea perdere un altro pezzo da novanta.

L’attaccante, però, non è l’unico top player della formazione di mister Luciano Spalletti che potrebbe dire addio alla casacca azzurra. Anche il rinnovo di Kalidou Koulibaly sembra affare ostico. Sulle tracce del suo cartellino c’è la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Barcellona di Xavi Hernandez.

Calciomercato Napoli, Koulibaly esce allo scoperto

Il roccioso difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, già designato come capitano per la prossima stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘BBC Africa’. Il calciatore azzurro ha toccato diversi temi, ma quello che più sembra preoccupare i tifosi è l’intervento a proposito dei piani della prossima stagione.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Non sono totalmente felice della stagione appena conclusa. Non siamo riusciti ad ottenere i punti che servivano per vincere il titolo. Anche i tifosi sono rimasti scontenti perché volevano che lottassimo per lo scudetto. E’ stato davvero un peccato, è una cosa che ha fatto male”. E prosegue: “Perderemo alcuni giocatori, altri andranno via, qualche contratto scadrà… ci saranno dei cambiamenti per il prossimo anno. So, però, che il Napoli continuerà a lottare per il titolo”.

Una rivelazione che ha il sapore della beffa per i tifosi azzurri che, nell’ultimo campionato, hanno dovuto dire addio al sogno scudetto nelle ultime giornate di Serie A. Galeotta fu la sconfitta contro l’Empoli di mister Aurelio Andreazzoli allo stadio Carlo Castellani…