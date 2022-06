Salernitana, non solo Cavani: spunta un altro bomber ex Napoli

Il sogno della Salernitana è riportare in Italia Edinson Cavani. De Sanctis però ha come piano B un altro ex bomber del Napoli.

L’ipotesi senza dubbio è di quelle suggestive. Edinson Cavani di nuovo in Serie A, sempre in Campania, ma stavolta non a Napoli, squadra dove è esploso e a suon di gol ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi, ma alla Salernitana.

E’ questo il sogno dei tifosi granata. Un grande regalo da parte del presidente Iervolino dopo la straordinaria e per certi versi insperata salvezza ottenuta giusto un mese fa. Un’operazione che però, ammissione dello stesso presidente granata, è molto difficile, ai limiti dell’impossibile.

Cavani all’Arechi potrebbe essere restare un sogno di mezza estate. Il nuovo ds dei granata, Morgan De Sanctis però, non potendo ingaggiare il suo ex compagno ai tempi del Napoli, ha in mente, per l’attacco granata, un altro ex calciatore transitato dalla parti del Vesuvio. Certo, nome molto meno suggestivo di Cavani, ma che comunque in Serie A i suoi gol li ha fatti: il polacco Arek Milik.

Salernitana, il nome per l’attacco è quello del polacco Milik

Dopo il divorzio turbolento con De Laurentiis e con il Napoli, Milik ha militato nell’ultimo anno e mezzo al Marsiglia in Ligue 1 dove è riuscito a mantenere buonissime medie. Doppia cifra nella metà finale del 2020/21 e addirittura 20 centri tra campionati e coppe nella stagione che si è appena conclusa. Insomma un profilo di alto livello per il reparto offensivo della Salernitana.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo De Sanctis ci starebbe seriamente pensando. Il costo del cartellino, visto che il calciatore è in scadenza la prossima estate potrebbe non essere un problema. Più complicato l’ingaggio: attualmente Milik percepisce circa 3,5 milioni netti a stagione.