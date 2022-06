“La prossima mossa è questa”: Salernitana, Iervolino fa sperare i tifosi

Le parole del presidente della Salernitana Iervolino fanno sperare i tifosi. La stagione granata può iniziare alla grande.

Archiviata l’incredibile salvezza ottenuta all’ultima giornata, per la Salernitana di Iervolino è il momento di guardare alla prossima stagione. Non sono mancati gli strascichi, nonostante l’obiettivo centrato, con il ds Sabatini che ha detto addio lasciando il posto all’ex portiere di Napoli e Roma Morgan De Sanctis.

E’ stato invece confermato l’autore del miracolo sul terreno di gioco, il tecnico Davide Nicola. Sarà lui la base dalla quale ripartire. Per il resto tante novità e tanti nuovi obiettivi, come ci ha tenuto a precisare lo stesso presidente al Mattino a margine del premio Best Practices: “Dobbiamo immaginare di nuovo una squadra. Stiamo organizzando tutto.”

“Bolle tantissimo in pentola.” ha dichiarato il presidente Iervolino. “La prossima mossa è immaginare da capo tante cose: una società, un modello di squadra. E non dimentichiamoci delle giovanili, della Primavera e anche della squadra femminile. Sono tutte cose sulle quali stiamo lavorando e per le quali ci stiamo organizzando.”

Salernitana, Iervolino sul mercato: “L’idea è un mix di giovani e di veterani”

Inevitabili le domande sul mercato. Domande a cui il presidente Iervolino ha risposto in maniera larga, senza entrare troppo nello specifico, ma lasciando comunque qualche indicazione: “Parte tutto da una scelta progettuale. Da lì poi decideremo anche il mercato.”

“Valuteremo i nomi e decideremo chi tenere e su chi investire.” ha continuato Iervolino. “La mia idea è quella di un mix tra giovani e calciatore esperti della categoria.” Infine un passaggio su Milan Djuric: “Riguardo i singoli calciatori non posso ancora parlare. Ci incontreremo a stretto giro e faremo il punto della situazione. Poi si prenderanno decisioni. Al momento però dobbiamo ancora definire la strategia.”