Fiorentina in vendita? L’annuncio svela tutto, adesso è ufficiale

Il dg della Fiorentina Barone ha voluto fare chiarezza sul futuro dei viola durante la conferenza stampa successiva al rinnovo di Italiano

La Fiorentina, dopo l’annuncio del rinnovo di Vincenzo Italiano, ha fatto chiarezza pure sul futuro societario del club. La società viola ora sposterà l’attenzione sul calciomercato, dal quale sono già filtrati i primi nomi ed in particolare l’interesse per l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic.

Prima di incanalare la concentrazione sulle manovre di mercato, il direttore generale Joe Barone ha voluto fare il punto su quanto sta avvenendo intorno al club del presidente italoamericano Rocco Commisso.

Fiorentina, il dg Joe Barone allontana le voci sulla cessione del club: “Sono solo false notizie”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha voluto stroncare alcune voci trapelate negli ultimi giorni in merito ad una cessione della società. Il dg viola, in conferenza stampa, ha fatto chiarezza sul club del presidente Rocco Commisso: “La Fiorentina non è in vendita. Queste notizie non ci fanno bene in questo periodo in cui stiamo costruendo la squadra del futuro”.

“Approfitto di questo momento – ha continuato Joe Barone – per chiedere a tutta la tifoseria di starci vicino. Stiamo formando con pazienza la squadra del prossimo campionato per cui questo tipo di notizie fanno molto male al mondo viola”, ha poi concluso il direttore generale.

La Fiorentina nella prossima stagione tornerà a giocare nelle coppe europee in virtù del settimo posto conquistato. I viola, in Conference League, proveranno a ripetere lo stesso cammino fatto dalla Roma di José Mourinho.