Inter, dietrofront a sorpresa: Inzaghi resta senza parole

Il centrocampista turco dell’Inter Hakan Calhanoglu ha rivisto alcune dichiarazioni della sua intervista al media ‘Tivibu Spor’

Dalla Turchia arrivano delle precisazioni in merito all’intervista rilasciata da Hakan Calhanoglu al media locale ‘Tivibu Spor’. Il centrocampista ha risposto a distanza di ormai un mese a Zlatan Ibrahimovic, che nel corso dei festeggiamenti scudetto del Milan ha intonato dei cori nei confronti dell’ex compagno di squadra.

Nella stessa intervista però ad Hakan Calhanoglu è stato chiesto pure un suo parere su Simone Inzaghi. Per il tecnico il turco ha speso parole positive. Salve per un passaggio della stesso. Il centrocampista, in quel caso, è tornato sul derby di ritorno in campionato. Ora, a distanza di qualche ora, dalla Turchia sono arrivate le smentite da parte dell’entourage del calciatore.

Inter, Calhanoglu corregge il tiro su Inzaghi: “Traduzione errata, ha grossi meriti sui nostri successi”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è tornato sulle dichiarazioni rilasciate ad una testata turca. In particolare, l’ex Milan ha rivisto il suo discorso su un passaggio in particolare, inerente il derby contro la sua vecchia squadra.

“Evidentemente, alcune mie parole sono state mal interpretate da alcuni organi di stampa. Non ho mai criticato nessuno dei miei allenatori, figuriamoci Simone Inzaghi che ritengo un grande tecnico. Mi ha voluto fortemente all’Inter dandomi grande fiducia. C’è molto merito suo se in questa stagione abbiamo vinto due trofei”.

Nella versione ‘incriminata’, Calhanoglu ha fatto riferimento al match con il Milan vinto dai rossoneri per 2-1: “Al 75’ io e Perisic abbiamo lasciato il campo e gli avversari hanno ribaltato la partita. Inzaghi ha sbagliato e glielo ho detto personalmente”, era stato riportato nella traduzione italiana dell’intervista. Il centrocampista ha immediatamente corretto il tiro. Ogni allarme, in merito a qualche dissapore nascosto, è rientrato.