Calciomercato Juventus, il pressing della Premier fa tremare Allegri

La Juventus lavora per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma allo stesso tempo deve stare attenta a blindare alcuni dei suoi big.

L’ultima stagione della Juventus ha visto i bianconeri terminare per la prima volta dopo circa un decennio senza titoli. Nonostante l’arrivo in panchina di Allegri, un tanto atteso ritorno, il club bianconero ha sofferto molto ed ha raggiunto solo nelle ultime giornate il quarto posto, obiettivo minimo stagionale.

Già a gennaio la Juventus ha acquistato Dusan Vlahovic ed ora il club bianconero è pronto a rivoluzionare il reparto offensivo. Sono andati via Bernardeschi, Dybala e probabilmente Alvaro Morata, ma la società è al lavoro per realizzare una squadra da scudetto.

La Juve attende risposte da Angel Di Maria. L’argentino è svincolato e i bianconeri cercano l’accordo da settimane, sperando in una risposta. Di Maria è in questo momento la priorità della dirigenza bianconera, ma Agnelli e tutti i tifosi hanno un importante nodo da sciogliere per il futuro.

Juventus, il Chelsea piomba su De Ligt

Dopo l’addio di Chiellini e con Bonucci nelle fasi finali della sua carriera la Juventus vuole fare di De Ligt il pilastro della sua difesa. Nelle ultime settimane il centrale olandese ha rilasciato dichiarazioni criptiche, le discussioni per il rinnovo avanzano a rilento e il futuro del giocatore è in questo momento leggermente in bilico. Non c’è l’accordo per il rinnovo (soprattutto visto il problema clausola) e le parti sono alla ricerca di una soluzione.

Secondo quanto riportano alcuni media inglesi De Ligt sarebbe finito nel mirino del Chelsea. La Juventus non ha chiuso totalmente alla cessione, ma le richieste sono altissime. I bianconeri aprirebbero alla cessione solo per cifre molto vicine alla clausola rescissoria del calciatore, attualmente fissata a 125 milioni di euro. Numeri importanti e nelle prossime settimane ci saranno possibili novità su questa annosa questione.