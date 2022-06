Juventus, finalmente la notizia che fa esplodere i tifosi: gongola Agnelli

Dopo tanta attesa, ecco la notizia che si prepara a far esplodere i tifosi della Juventus. Dalla sua, anche il presidente Agnelli se la ride.

L’ultima stagione non è stata certo da incorniciare, ma la Juventus ha fame di ripartire. Soprattutto, ha fame di ritrovare lo slancio e i campioni che, negli scorsi anni, hanno caratterizzato il decennio di trionfi bianconeri.

Per farlo, la dirigenza della Vecchia Signora è a lavoro in maniera serrata sul mercato. Tanti i nomi che affollano le fantasie del tifo sabaudo: non solo quello di Angel Di Maria, ma anche e soprattutto quello di Paul Pogba.

Il francese ha ormai detto addio al Manchester United e attende di ripartire altrove. La Juventus è vicinissima al suo rientro a Torino e, adesso, potrebbe esserci finalmente la svolta che può far esplodere i tifosi e la stessa dirigenza bianconera.

Juventus-Pogba, i tifosi sono pronti ad impazzire: ecco la notizia che cambia tutto

Come rivelato dall’esperto di mercato e collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Juventus è pronta a chiudere per Paul Pogba. Domani è fissato un incontro con l’entourage del francese, l’avvocatessa Rafaela Pimenta. Sul tavolo, gli ultimi dettagli da limare per formalizzare e chiudere il tanto agognato ritorno del centrocampista a Torino.

La base dell’accordo si potrà trovare, infatti, su un contratto triennale da oltre 7,5 milioni di euro a stagione. Cifre che verrebbero rimpinguate da eventuali bonus di facile completamento e dall’opzione circa un rinnovo per una quarta stagione alla Juventus.

Da ambedue le parti – racconta ‘Sky Sport’ – c’è grande ottimismo. Le pedine in gioco contano di arrivare presto ad un accordo totale e condurre in porto l’operazione. E a quel punto, Pogba potrebbe svolgere le visite mediche con la Vecchia Signora nelle prossime settimane, con l’ufficialità del ritorno che potrebbe giungere dal 5 luglio in poi.