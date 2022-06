Agnelli pronto ad approfittarne: Juventus, affare col Napoli a centrocampo

Juventus e Napoli potrebbero fare affari ancora una volta. I bianconeri hanno messo nel mirino un top player di Luciano Spalletti.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha una lunga lista dei desideri sulla quale sono ascritti i nomi di numerosi top club sparsi in giro per l’Europa. Il desiderio del calciomercato estivo, senza dubbio, resta Paul Pogba, in uscita a parametro zero dal Manchester United.

Il francese, però, non è l’unico profilo individuato dalla dirigenza della Juventus. Visto che l’intero reparto è da rifare, con il solo Manuel Locatelli destinato alla permanenza, i nomi per rinforzare la mediana sono piuttosto numerosi.

Mercato Juventus, Fabian Ruiz è il prescelto

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione a proposito del centrocampo e dei tanti nomi finiti sui radar bianconeri. Tra i calciatori seguiti dal direttore sportivo Federico Cherubini c’è anche Fabian Ruiz. Il centrocampista della SSC Napoli ha un contratto con il club azzurro piuttosto chiacchierato, ma al momento il suo rinnovo è in stand-by.

Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, valuta il calciatore circa 30 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2023, la sensazione è che possano bastare anche 15 o 20 milioni di euro. L’ex centrocampista del Betis è in cima alla preferenze della dirigenza e del tecnico Max Allegri, pronto allo sgarbo a Luciano Spalletti che rischierebbe, così, di perdere uno dei suoi uomini migliori. Andrea Agnelli si trova dinanzi una ghiotta occasione. Il presidente della Juve potrebbe approfittare della situazione e portare a casa uno dei top calciatori del campionato di Serie A degli ultimi anni. Il Napoli, infatti, al momento ha altre priorità: il rinnovo di Fabian è bloccato.