Beffa Napoli, Spalletti resta di stucco: affare bloccato all’improvviso

Il Napoli di Luciano Spalletti è molto attivo in questa fase iniziale di calciomercato. Diversi nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli.

Nel corso della sua prima stagione sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti ha raggiunto l’obiettivo. Nonostante le polemiche e le illusioni scudetto il tecnico del club azzurro ha riportato senza patemi il Napoli in Champions League, obiettivo dichiarato della società. Il club azzurro sta attuando una vera e propria rivoluzione silenziosa con diversi importanti addii in rosa.

Ghoulam e soprattutto Lorenzo Insigne hanno già salutato, il rinnovo di Ospina e Mertens appare complicato mentre nella rosa sono diversi i giocatori con il futuro in bilico. In particolare preoccupano le situazioni di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi molto richiesti sul mercato e con il contratto in scadenza tra circa dodici mesi.

Il Napoli, in attesa di conoscere il futuro dei suoi campioni, è molto attivo sul mercato in entrata e vuole regalare a Spalletti una rosa giovane e competitiva. La squadra partenopea ha chiuso per gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia e lavora per completare la rosa a disposizione. Una delle priorità della società è l’arrivo del quarto centrale di difesa.

Napoli, rallenta Ostigard: spunta l’opzione Casale

In casa azzurra arrivano importanti novità sul quarto di difesa. Secondo quanto riporta Il Mattino il club azzurro ha momentaneamente bloccato la pista che porta al giovane centrale Ostigard. Il giocatore norvegese ha disputato una buona seconda parte di stagione con il Genoa ma è di proprietà del Brighton. Gli azzurri non vanno oltre i 4 milioni mentre gli inglesi chiedono almeno 6 milioni per il cartellino del difensore. Attualmente la trattativa vive una fase di stallo.

Secondo il quotidiano il club azzurro ha chiesto informazioni al Verona per il giovane classe 1998 Nicolò Casale. Il giocatore ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e piace per la sua duttilità, su Casale ci sono diversi club di Serie A come ad esempio la Lazio. Quel che è certo è che il Napoli lavora al quarto centrale e l’obiettivo è prendere uno tra Casale ed Ostigard.