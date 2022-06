“Mai…”: occhio Napoli, la confessione dell’agente gela De Laurentiis

Il Napoli pensa alla prossima stagione ma la risposta data dall’agente in merito all’eventuale operazione gela De Laurentiis.

Il Napoli pensa alla prossima stagione e a come andare a migliorare alcuni reparti, anche in vista di eventuali addii che sembrano prospettarsi all’orizzonte. L’agente del centrocampista, in merito a un’operazione in particolare, ha detto la sua e ha chiuso ad ogni possibilità. Ecco le ultime.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha parlato quest’oggi l’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico. Il centrocampista di proprietà della Juventus attende di conoscere il suo futuro. Il giovane giocatore si sente pronto per la prima stagione da protagonista in Serie A. Ma ancora non è chiaro se resterà alla Cremonese, se diventerà più centrale nella Juventus. O se magari approderà in un altro club, sempre del campionato italiano di massima serie.

Quest’oggi l’edizione di ‘Tuttosport’ aveva aperto alla possibilità che potesse avvenire uno scambio tra Juventus e Napoli. I nomi sul tavolo sarebbero appunto quello di Fagioli e, dall’altro lato, di Fabian Ruiz. L’agente ha perciò voluto dire la sua in merito all’accostamento al Napoli.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Fagioli in merito all’ipotesi di scambio con Fabian Ruiz: “Mai parlato con lui di questo”

L’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico, è intervenuto oggi ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ e ha parlato del futuro del suo assistito. In merito a un possibile approdo al Napoli, D’Amico ha affermato: “Fagioli al Napoli con la possibilità di Fabian Ruiz alla Juventus? Mai parlato con lui di questo, con Nicolò con il Napoli”.

“Il progetto dei bianconeri – ha inoltre aggiunto il procuratore – è chiaro. Noi contiamo sul fatto che presto arriveremo ad una decisione comune a noi e al volere del club”. La chiusura alla possibilità di vedere un’operazione che vada a coinvolgere i due centrocampisti, rispettivamente di Napoli e Juventus, è perciò stata prontamente smentita.