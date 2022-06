Mondiali, è ufficiale: novità storica, cambiano le squadre

I Mondiali da disputare in Qatar si avvicinano e la decisione della FIFA porta con sé una svolta storica: così cambiano le squadre.

La competizione più importante e attesa, ovvero quella dei Mondiali, si sta avvicinando sempre di più. Per rammarico dell’Italia che, a causa della mancata qualificazione, non sarà presente. Ora, però, è arrivata anche un’importante novità che riguarda una decisione presa della FIFA: cambia una regola in particolare.

I Mondiali si avvicinano e le nazionali che vi prenderanno parte stanno concentrando ogni giorno di più le proprie energie su quanto si dovrà affrontare. La competizione in questa edizione appare perciò già molto avvincente.

A maggior ragione dopo l’ultima decisione presa dalla FIFA. Cambia adesso, infatti, il numero di giocatori che per nazionale ogni CT potrà andare a convocare. Non saranno più solamente 23, il vaglio per le scelte da compiere può essere ampliato.

Mondiali, arrivano novità da parte della FIFA: ampliato a 26 il numero dei giocatori per ogni nazionale

La decisione, ora presa in via ufficiale da parte della FIFA, era nell’aria già da qualche tempo L’idea, ora andata ufficialmente in porto, è stata fin da subito quella di ampliare il numero di giocatori che possono mettersi al servizio della propria nazionale e del proprio CT. Specialmente dal momento che gli impegni, tra Mondiali, campionati vari e coppe, saranno molteplici e tutti concentrati.

Come riferito, quindi, ai Mondiali di Qatar 2022 le rose saranno composte da 26 giocatori in totale (a fronte dei 23 che prima potevano essere convocati). L’intenzione è perciò quella di aiutare le diverse squadre ad affrontare al meglio uno degli impegni più attesi e rilevanti. E di poter far fronte a qualsiasi inconveniente che potrebbe sopraggiungere nel corso delle numerose partite.